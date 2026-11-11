Muğlaspor üst üste ağır yenilgilerle 18 puanda kalıp 11. sıraya indi - Son Dakika
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Muğlaspor üst üste ağır yenilgilerle 18 puanda kalıp 11. sıraya indi

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Muğlaspor üst üste ağır yenilgilerle 18 puanda kalıp 11. sıraya indi
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Muğlaspor, Trendyol 1'inci Lig'de Kayserispor'a 6-0 ve Esenler Erokspor'a 5-0 yenilerek 18 puanda kaldı. Yeşil-beyazlılar bu sonuçlarla 11'inci basamağa geriledi ve milli araya play-off dışında girdi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de önce deplasmanda zirve adayı Kayserispor'a 6-0, ertesi hafta da evinde Esenler Erokspor'a 5-0 mağlup olup sert bir düşüş yaşayan Muğlaspor, milli araya play-off dışında girdi. Bu maçlara kadar aldığı iyi sonuçların ardından tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1'inci Lig'de adını 7'nci sıraya kadar yazdıran yeşil-beyazlılar, farklı mağlubiyetlerden sonra 18 puanda kalıp 11'inci basamağa geriledi.

Art arda alınan yenilgilerin ardından moral bozukluğu yaşayan Muğla ekibi, milli arada hem fiziksel hem de mental olarak toparlanmaya çalışacak. Muğlaspor, 22 Kasım Pazar günü Batman Petrolspor'la deplasmanda oynayacak.

Kaynak: DHA
KayserisporMuğlasporTrendyolEsenlerFutbolSporSon Dakika

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