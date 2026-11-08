Kayserispor, Ümraniyespor deplasmanına 5 futbolcu eksikle gidiyor

Kayserispor, Ümraniyespor deplasmanına 5 futbolcu eksikle gidiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 1. Lig'in 14. haftasında Kayserispor, deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda Kayra Cihan, Sinan Kurt, Muhammed Eren Arıkan, izinli Brenet ve Malik Kadir Hayvalı forma giyemeyecek; sakatlığı geçen Cenk Şen ise kadroda yer alıyor.
1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak Kayserispor'da 5 futbolcu forma giyemeyecek.
TFF 1. Lig'de mücadele veren Kayserispor, deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımda Kayra Cihan, Sinan Kurt, Muhammed Eren Arıkan, izinli olan Brenet ve kadroya dahil edilmeyen Malik Kadir Hayvalı formayı giyemeyecek.
Sakatlığı geçen Cenk Şen ise kadroda yer aldı.
Kaynak: İHA
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