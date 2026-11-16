Kayserispor, SMS Grup Sarıyer karşılaşması öncesi çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayserispor, SMS Grup Sarıyer karşılaşması öncesi çalışmalarını sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor, SMS Grup Sarıyer karşılaşması öncesi çalışmalarını sürdürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Metro Holding Kayserispor, 15'inci haftada sahasında ağırlayacağı SMS Grup Sarıyer için Recep Mamur Tesisleri'nde antrenman yaptı. Ligde 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 30 puan toplayan Kayserispor, lider Bursaspor'un 2 puan gerisinde bulunuyor.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 15'inci haftada sahasında oynayacağı SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde çıktığı 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 30 puan toplayarak lider Bursaspor'un 2 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Kayserispor, 15'inci haftada sahasında oynayacağı Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İç Anadolu ekibi bugün sabah saatlerinde Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Atila Gerin yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

Kaynak: DHA
Metro HoldingRecep MamurKayserisporBursasporSarıyerFutbolSporSMSSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’dan AB’ye Türkiye çağrısı: 2040 yılına kadar üye olmalı Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'dan AB'ye Türkiye çağrısı: 2040 yılına kadar üye olmalı
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
40 yılda bir yaşanacak garip olay Duyanlar kulaklarına inanamadı 40 yılda bir yaşanacak garip olay! Duyanlar kulaklarına inanamadı
Fenerbahçe’de Lukaku’nun yerine 2 golcü İkisi de gol krallığında zirvede Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
Ahmet Kaya pişmanlığını anlattı: Mahsun Kırmızıgül “Keşke gitseydim“ dedi Ahmet Kaya pişmanlığını anlattı: Mahsun Kırmızıgül "Keşke gitseydim" dedi
Şoke eden casusluk skandalı: Komutan, müstehcen fotoğraf karşılığı savaş planlarını sızdırdı Şoke eden casusluk skandalı: Komutan, müstehcen fotoğraf karşılığı savaş planlarını sızdırdı
22:32
Eski WWE güreşçisi Gabbi Tuft maçlarını izledi: “Ben artık o değilim“
Eski WWE güreşçisi Gabbi Tuft maçlarını izledi: "Ben artık o değilim"
22:22
Süper Lig’in eski yıldızı, ülkesinde cumhurbaşkanı adayı oldu
Süper Lig'in eski yıldızı, ülkesinde cumhurbaşkanı adayı oldu
22:11
Tam 4 isim Fenerbahçe’de ayrılıklar peş peşe gelecek
Tam 4 isim! Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe gelecek
22:10
ABD’de banka uygulamalarına girilemiyor: JPMorgan’dan ilk açıklama geldi
ABD'de banka uygulamalarına girilemiyor: JPMorgan'dan ilk açıklama geldi
22:05
Samsun’da korkunç olay 2 ay önce cezaevinden çıktı, annesini darbederek öldürdü
Samsun'da korkunç olay! 2 ay önce cezaevinden çıktı, annesini darbederek öldürdü
21:43
Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 23:05:31. #7.13#
SON DAKİKA: Kayserispor, SMS Grup Sarıyer karşılaşması öncesi çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android