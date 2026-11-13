Kayserispor U19, 8 maçta 7 galibiyetle yenilgisiz liderliğini sürdürüyor

Kayserispor U19 takımı, oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

U19 Gelişim Ligi 13. Grup lideri Kayserispor, ligin 9. haftasında deplasmanda Niğde Belediyespor'a konuk olacak. Geride kalan 8 hafta sonunda yenilgisiz yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, kalan haftalarda hata yapmak istemiyor. Son oynadığı maçta evinde Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapatan Kayserispor U19 takımı, topladığı 22 puanla zirvede yer alıyor. 8 maçta rakip filelere 25 gol atan sarı-kırmızılılar kalesinde ise 11 gol gördü. Teknik Direktör Burhan Çerçioğlu nezaretinde Niğde Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdüren Kayserispor U19 takımda keyifler ve moraller üst seviyede.

Kayserispor U19 takımı 18 Kasım 2026 Çarşamba günü Niğde'de saat 14.00'de Niğde Belediyespor'a konuk olacak.