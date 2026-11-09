Kayserispor Ümraniyespor'a deplasmanda 2-1 yenilerek ilk deplasman yenilgisini aldı - Son Dakika
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Kayserispor Ümraniyespor'a deplasmanda 2-1 yenilerek ilk deplasman yenilgisini aldı

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Kayserispor Ümraniyespor\'a deplasmanda 2-1 yenilerek ilk deplasman yenilgisini aldı
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Kayserispor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında İstanbul'da Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek bu sezon deplasmanda ilk kez mağlup oldu. Deplasmanda 8 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, milli aradan sonra sahasında Sarıyer ile karşılaşacak.

Kayseri spor, TFF 1. Lig'de bu sezon deplasmanda ilk kez mağlup oldu.

Ligin 14. hafta maçında Ümraniyespor ile İstanbul'da karşılaşan Kayserispor, taraftarını üzdü. 3 puan için çıktığı maçta rakibinin attığı 2 gole engel olamayan sarı-kırmızılılar, bu kez ilk kez deplasmanda mağlup oldu. Ligde daha önce sahasında Bursaspor'a 2-1 mağlup olan Kayserispor, ikinci yenilgisini aynı skorla Ümraniyespor karşısında aldı. Bu sezon deplasmanda 8 maça çıkan Kayserispor, 5 kez kazanıp 2 kez berabere kalırken ilk yenilgisini Ümraniyespor maçında aldı. Sarı-kırmızılılar deplasmanda Vanspor FK, Iğdırspor FK, Esenler Erokspor, Mardin 1969 spor ve Antalyaspor'u yenerken Karagümrük ve Pendikspor ile berabere kalmıştı.

Kayserispor, lige verilen Milli maç arasından sonra sahasında Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında deplasmanda Keçiörengücü ve Bandırmaspor ile 3 puan mücadelesi verecek.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuKayserisporİstanbulSarıyerSporSon Dakika

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