Kayserispor\'un 16-18. hafta takvimi belli oldu, ilk rakip 29 Kasım\'da Keçiörengücü

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un ligin 16 ile 18. haftaları arasında oynayacağı maçların tarihleri ve saatleri belli oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un 16 ile 18. hafta arasında oynayacağı Keçiörengücü, Bodrumspor ve Bandırmaspor maçlarının tarih ve saatleri belli oldu. Sarı-kırmızılıların söz konusu haftalarda oynayacağı maçlar şu şekilde:

16. hafta

29 Kasım 2026 Pazar

19.00 Keçiörengücü -Kayserispor

Ankara Aktepe Stadyumu

17. hafta

6 Aralık 2026 Pazar

13.30 Kayserispor-Bodrum FK

Antalya Stadyumu

18. hafta

13 Aralık 2026 Pazar

13.30 Bandırmaspor-Kayserispor

Bandırma 17 Eylül Stadyumu