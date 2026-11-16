Kayserispor, Carole davasında 180 bin Euro ödemeye mahkûm oldu, transfer yasağı riski var

Kayserispor'da eski futbolcuların alacaklarına ilişkin FIFA dosyalarına bir yenisi daha eklendi.

Sarı kırmızılı kulüp, Lionel Carole'ün açtığı davada 180 bin Euro ödemeye mahküm edildi. Borcun süresi içerisinde ödenmemesi halinde Kayserispor, transfer yasağı yaptırımıyla karşı karşıya kalabilecek. Metro Holding Kayserispor'da FIFA kaynaklı mali yükümlülükler gündemdeki yerini koruyor. Indrit Tuci'nin alacak davasında verilen kararın ardından bu kez Fransız futbolcu Lionel Jules Carole'ün açtığı davanın sonucu açıklandı.

Kayserispor Yönetim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi, 12 Kasım 2026 tarihinde Carole'ün 2025-2026 sezonundan kalan ücret alacaklarına ilişkin kararını verdi. FIFA, Lionel Carole'ün 2025-2026 sezonuna ait dört ayrı ücret alacağı kapsamında Kayserispor'un toplam 180 bin Euro net ana para ödemesine hükmetti. Sarı kırmızılı kulüp, söz konusu tutarın yanı sıra ilgili tarihlerden itibaren işleyecek yıllık yüzde 5 faizi de ödemekle yükümlü tutuldu.

Kararda Kayserispor'a ayrıca herhangi bir para cezası veya yargılama gideri uygulanmadığı belirtildi. FIFA kararında, belirlenen tutarın yasal süresi içerisinde ödenmemesi halinde futbolcunun talebi üzerine Kayserispor'a yeni futbolcu tescil yasağı uygulanabileceği ifade edildi.

Böylece sarı kırmızılı kulüp, eski futbolcusuna olan borcunu zamanında ödememesi durumunda transfer dönemlerinde yeni oyuncu kaydı yaptıramama riskiyle karşı karşıya kalacak.

Kayserispor'un aynı gün karara bağlanan iki ayrı FIFA dosyasındaki mali yükümlülüğü de dikkat çekti. Indrit Tuci'nin açtığı davada 105 bin Euro alacak ve 30 bin ABD doları para cezasına hükmedilirken, Lionel Carole dosyasında ise 180 bin Euro alacağın ödenmesine karar verildi.

Böylece Kayserispor'un iki futbolcuya ödemesi gereken ana para toplamı 285 bin Euro'ya ulaştı. Bu tutara işleyecek faizler ve Tuci dosyasında verilen 30 bin dolarlık para cezası dahil değil.