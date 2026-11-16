Kayserispor, Carole davasında 180 bin Euro ödemeye mahkûm oldu, transfer yasağı riski var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayserispor, Carole davasında 180 bin Euro ödemeye mahkûm oldu, transfer yasağı riski var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor, Carole davasında 180 bin Euro ödemeye mahkûm oldu, transfer yasağı riski var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi, Lionel Carole'ün 2025-2026 sezonuna ait dört ücret alacağı için Kayserispor'a 180 bin Euro ana para ödeme kararı verdi. Kararda, tutarın süresinde ödenmemesi halinde futbolcunun talebiyle kulübe futbolcu tescil yasağı uygulanabileceği belirtildi.

Kayserispor'da eski futbolcuların alacaklarına ilişkin FIFA dosyalarına bir yenisi daha eklendi.

Sarı kırmızılı kulüp, Lionel Carole'ün açtığı davada 180 bin Euro ödemeye mahküm edildi. Borcun süresi içerisinde ödenmemesi halinde Kayserispor, transfer yasağı yaptırımıyla karşı karşıya kalabilecek. Metro Holding Kayserispor'da FIFA kaynaklı mali yükümlülükler gündemdeki yerini koruyor. Indrit Tuci'nin alacak davasında verilen kararın ardından bu kez Fransız futbolcu Lionel Jules Carole'ün açtığı davanın sonucu açıklandı.

Kayserispor Yönetim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi, 12 Kasım 2026 tarihinde Carole'ün 2025-2026 sezonundan kalan ücret alacaklarına ilişkin kararını verdi. FIFA, Lionel Carole'ün 2025-2026 sezonuna ait dört ayrı ücret alacağı kapsamında Kayserispor'un toplam 180 bin Euro net ana para ödemesine hükmetti. Sarı kırmızılı kulüp, söz konusu tutarın yanı sıra ilgili tarihlerden itibaren işleyecek yıllık yüzde 5 faizi de ödemekle yükümlü tutuldu.

Kararda Kayserispor'a ayrıca herhangi bir para cezası veya yargılama gideri uygulanmadığı belirtildi. FIFA kararında, belirlenen tutarın yasal süresi içerisinde ödenmemesi halinde futbolcunun talebi üzerine Kayserispor'a yeni futbolcu tescil yasağı uygulanabileceği ifade edildi.

Böylece sarı kırmızılı kulüp, eski futbolcusuna olan borcunu zamanında ödememesi durumunda transfer dönemlerinde yeni oyuncu kaydı yaptıramama riskiyle karşı karşıya kalacak.

Kayserispor'un aynı gün karara bağlanan iki ayrı FIFA dosyasındaki mali yükümlülüğü de dikkat çekti. Indrit Tuci'nin açtığı davada 105 bin Euro alacak ve 30 bin ABD doları para cezasına hükmedilirken, Lionel Carole dosyasında ise 180 bin Euro alacağın ödenmesine karar verildi.

Böylece Kayserispor'un iki futbolcuya ödemesi gereken ana para toplamı 285 bin Euro'ya ulaştı. Bu tutara işleyecek faizler ve Tuci dosyasında verilen 30 bin dolarlık para cezası dahil değil.

Kaynak: İHA
Lionel CaroleKayserisporEkonomiFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor’dan TFF’ye olay tepki Amedspor'dan TFF'ye olay tepki
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
Yeniden İstanbul’a gelmek üzere Kim Min-Jae’den Süper Lig devine yeşil ışık Yeniden İstanbul'a gelmek üzere! Kim Min-Jae'den Süper Lig devine yeşil ışık
Test sürüşüne çıkan trafik polisi otomobili Çorlu’da seyir halindeyken tutuştu Test sürüşüne çıkan trafik polisi otomobili Çorlu'da seyir halindeyken tutuştu
Kalbini aldığı adamın eşiyle evlendi 13 yıl sonra aynı sonu yaşadı Kalbini aldığı adamın eşiyle evlendi! 13 yıl sonra aynı sonu yaşadı
21:32
7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan şikayetçi oldu Suçlamalar çok ciddi
7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şikayetçi oldu! Suçlamalar çok ciddi
20:09
Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı
Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı
19:43
Fon soruşturmasında Ümit Özlale iddiası: İfadede 500 bin dolar geçti
Fon soruşturmasında Ümit Özlale iddiası: İfadede 500 bin dolar geçti
19:37
Merdivenden bisikletle inerek yola çıkan çocuğa otomobil çarptı
Merdivenden bisikletle inerek yola çıkan çocuğa otomobil çarptı
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:13
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 21:36:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Kayserispor, Carole davasında 180 bin Euro ödemeye mahkûm oldu, transfer yasağı riski var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android