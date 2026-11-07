Seyit İçgül, Kayserispor'un Ümraniyespor maçını kazanıp seriyi sürdürmeyi hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Seyit İçgül, Kayserispor'un Ümraniyespor maçını kazanıp seriyi sürdürmeyi hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Seyit İçgül, Kayserispor\'un Ümraniyespor maçını kazanıp seriyi sürdürmeyi hedefliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Seyit İçgül, Kayserispor\'un Ümraniyespor maçını kazanıp seriyi sürdürmeyi hedefliyor
Haber Videosu

Kayserispor sportif direktörü Seyit İçgül, Ümraniyespor maçını kazanıp milli arayı iyi değerlendirerek seriyi sürdürmek istediklerini söyledi. İçgül, 13. haftadaki 6-0'lık Muğlaspor galibiyetiyle önceki 2 haftadaki puan kayıplarını telafi ettiklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor'un sportif direktörü Seyit İçgül, Ümraniyespor maçını kazanıp milli arayı iyi değerlendirmek istediklerini söyledi.

???????İçgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13. haftadaki 6-0'lık Muğlaspor karşılaşmasından önceki 2 haftada puan kayıpları yaşadıklarını anımsattı.

Futbolda işlerin her zaman iyi gitmediğini belirten İçgül, "İki karşılaşmada son dakikalarda yediğimiz gollerle sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldık. Bu sonuçlar biraz yıkıcı oldu ama maalesef futbolda bu var. Futbolda günlük hesaplar yapılmaz. Puan kaybından sonra 'bir senemiz gitti, heba oldu' gibi düşünmememiz gerekiyor. Her haftayı tek tek değerlendiriyoruz. Ben her zaman söylüyorum, bir gün sevinme, bir gün üzülme hakkımız var. Galip geldiğimizde bir gün seviniyoruz ve hemen bir sonraki haftayı düşünmeye başlıyoruz." diye konuştu.

İçgül, teknik direktör Atila Gerin ve oyuncularının Muğlaspor maçında inanılmaz bir performans ortaya koyduklarına dikkati çekerek, öncesindeki iki karşılaşmada yaşanan puan kayıplarını telafi ettiklerini kaydetti.

"İyi bir ortalamayla gidiyoruz"

Ligin uzun bir maraton olduğunun altını çizen İçgül, şöyle konuştu:

"Önemli olan bu seriyi devam ettirebilmek ve 38 hafta sonunda ilk 2'nin içinde olmak. Şu ana kadar 13 haftalık performansa bakarsak iyi bir ortalamayla gidiyoruz. Bu hafta da bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Ligde her maç zor. Gerçekten bu sene birkaç takım haricinde herkes herkesi yenebilecek güçte. Ümraniyespor son haftalarda hoca değiştirdi ve çıkış içerisinde. Zor bir rakip ama bütün maçlara ayrı motivasyonla final maçı gibi hazırlanmaya çalışıyoruz. Bu maçtan sonra milli araya gireceğiz. Takımda hafif sakatlıkları bulunan oyuncularımız var. Bu oyuncular da milli aradan sonra takımla birlikte olacaklar. Ayrıca milli takımlara 5-6 oyuncu gönderiyoruz. Bu da bizim için gurur verici. Önümüzdeki Ümraniyespor maçını en iyi şekilde geçirip milli arayı da iyi değerlendirerek seriye devam etmek istiyoruz."

"Kayserispor'un bir kuruş geliri yok"

İçgül, sahadaki başarının arkasında bir yönetim şeklinin bulunduğunu ve Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve yönetiminin büyük fedakarlıklarla kulübün geleceğini planladıklarını söyledi.

Her kulüpte olduğu gibi Kayserispor'da da maddi sorunların yaşandığına dikkati çeken İçgül, şunları kaydetti:

"Bu işler kolay olmuyor. Kayserispor'un bir kuruş geliri yok. Maaşlar ödeniyor, primler??????? dağıtılıyor, maç başı ücretleri veriliyor. İnanılmaz bir gider var. Sezon sonunda ipi göğüsleyip Süper Lig'e çıkarsak, ekonomik anlamda biraz daha rahatlayacağız diye düşünüyorum. Bugün oluşturulan ekonomik süreç 3-4 yıl devam ederse kulüp kendi yağıyla kavrulan, dışarıya bağımlı kalmadan kendi gelirleriyle kendini döndürebilen bir yapıya dönüşebilir. Ligde 1. olmasa bile ilk 2'de yer alıp Süper Lig'e çıkacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımıza da seslenmek istiyorum. Biz tribünleri dolu görmek istiyoruz. Bazı şehirlerde inanılmaz bir seyirci potansiyeli var. Bursaspor her maçı 40 bin kişiye oynuyor. Taraftarımız stadyumu doldurursa bu takımın performansı çok daha artacak diye düşünüyorum."

Kaynak: AA
Seyit İçgülKayserisporMuğlasporGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Volkan Demirel “Biliyorum“ diyerek Emre Belözoğlu’nun ilk hamlesini açıkladı Volkan Demirel "Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
Ugandalı generalden Türkiye kararı 5 ayda her şey değişti Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
Galatasaray’da yer yerinden oynadı Hedefte Dursun Özbek var Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Valilik duyurdu 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor
Kar fena bastıracak Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
12:32
Taraftarı illallah ettiren sorun Dursun Özbek düğmeye bastı
Taraftarı illallah ettiren sorun! Dursun Özbek düğmeye bastı
12:29
Özgür Özel’den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya’yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz
Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya'yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz
12:21
Osimhen yok, gözler onda İşte Okan Buruk’un golcü tercihi
Osimhen yok, gözler onda! İşte Okan Buruk'un golcü tercihi
12:06
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti
"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
11:45
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı Fenerbahçe’de ayrılık kapıda
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
11:41
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı! 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü
11:33
Teklif Meclis’e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
11:13
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
10:44
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
10:24
Bu doğru olabilir mi Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 12:35:22. #7.13#
SON DAKİKA: Seyit İçgül, Kayserispor'un Ümraniyespor maçını kazanıp seriyi sürdürmeyi hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android