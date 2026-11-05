1. Lig'de Ümraniyespor-Kayserispor maçını Muhammet Alperen Çopur yönetecek - Son Dakika
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1. Lig'de Ümraniyespor-Kayserispor maçını Muhammet Alperen Çopur yönetecek

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1. Lig\'de Ümraniyespor-Kayserispor maçını Muhammet Alperen Çopur yönetecek
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1. Lig'in 14. haftasında 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Ümraniyespor'a konuk olacak Kayserispor'un mücadelesini İzmir Bölgesi hakemi Muhammet Alperen Çopur yönetecek. Çopur'un yardımcıları Ömer Lütfü Aydın ile Buğra Can Semercioğlu olacak.

1. Lig'in 14. haftasında Kayserispor'un Ümraniyespor'a konuk olacağı mücadelede hakem Muhammet Alperen Çopur düdük çalacak.

Kayserispor; 1. Lig'in 14. haftasında 08 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İzmir Bölgesi Hakemi Muhammet Alperen Çopur yönetecek. Çopur'un yardımcılıklarını Ömer Lütfü Aydın ve Buğra Can Semercioğlu yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise İbrahim Güner olacak.

Kaynak: İHA
KayserisporİzmirAydınPazarSporSon Dakika

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SON DAKİKA: 1. Lig'de Ümraniyespor-Kayserispor maçını Muhammet Alperen Çopur yönetecek - Son Dakika
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