1. Lig\'de Ümraniyespor-Kayserispor maçını Muhammet Alperen Çopur yönetecek

1. Lig'in 14. haftasında Kayserispor'un Ümraniyespor'a konuk olacağı mücadelede hakem Muhammet Alperen Çopur düdük çalacak.

Kayserispor; 1. Lig'in 14. haftasında 08 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İzmir Bölgesi Hakemi Muhammet Alperen Çopur yönetecek. Çopur'un yardımcılıklarını Ömer Lütfü Aydın ve Buğra Can Semercioğlu yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise İbrahim Güner olacak.