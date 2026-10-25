Bodrum FK, Antalyaspor'u 2-1 yendi, üst üste 3. galibiyet taraftara armağan edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bodrum FK, Antalyaspor'u 2-1 yendi, üst üste 3. galibiyet taraftara armağan edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bodrum FK, Antalyaspor\'u 2-1 yendi, üst üste 3. galibiyet taraftara armağan edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bodrum FK, Antalyaspor\'u 2-1 yendi, üst üste 3. galibiyet taraftara armağan edildi
Haber Videosu

Bodrum FK, 1. Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek bu sezon ilk kez üst üste üç galibiyet aldı. Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, zorlu deplasmandan 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını belirtip galibiyeti otobüsle gelen taraftarlara armağan etti.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Antalyaspor'u maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu sezon ilk kez üst üste üç maç kazandık. Çok mutluyuz. İnşallah bu serimiz devam eder ve hak ettiğimiz üst sıralara tırmanırız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bodrum FK, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, zorlu bir deplasmandan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

"Bu sezon ilk kez üst üste üç maç kazandık"

Futbolcularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Yılmaz, "Öncelikle çok mutluyuz. Bu zorlu deplasmandan 3 puanla döndük. Daha önce üst üste iki galibiyet almıştık. Bu sezon üç maç üst üste kazanamamıştık. Geçen hafta bunu başaracağımızı söylemiştik. Başardığımız için çok mutluyuz. Öncelikle bütün futbolcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler" ifadelerini kullandı.

"Antalyaspor'a karşı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık"

Rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu ifade eden Yılmaz, "Rakibimiz geçen sene Süper Lig'den düşmüş, oyuncularının çoğunu korumuş ve yeni transferler yapmış, ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri. Son dört maçta üç galibiyet almışlardı. Beklediğimiz gibi çok dirençli ve iyi organize olan bir rakip vardı karşımızda. Ama biz de çok iyi mücadele ettik. Deplasmanda, Antalyaspor'a karşı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık" diye konuştu.

"Yaptığımız hamlelerle yeniden golü bulduk"

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaptıkları değişikliklerin galibiyette etkili olduğunu belirten Yılmaz, "İlk yarının sonlarında golü bulduk. İkinci yarının başlarında yediğimiz gol moralimizi biraz bozdu. Ancak sonrasında yaptığımız oyuncu değişiklikleri ve dizilişteki değişikliklerle yeniden golü bulduk. Son dakikalarda biraz daha geri çekilerek skoru koruduk. Çok mutluyuz. İnşallah bu serimiz devam eder ve hak ettiğimiz üst sıralara tırmanırız" şeklinde konuştu.

Taraftarların desteğine de değinen Yılmaz, "Bu galibiyeti özellikle bu kadar uzun yolu otobüsle gelerek tribünde bizi destekleyen taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
AntalyasporBodrumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Cenaze dönüşü korkunç son 22 kişi hayatını kaybetti Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti
1. Lig’de inanılmaz maç 90. dakikadan sonra neler oldu neler 1. Lig'de inanılmaz maç! 90. dakikadan sonra neler oldu neler
Galatasaray’a transferde 65 milyon Euro’luk destek Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi için olay karar Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi için olay karar
19:02
Ümit Kocasakal seçim zaferini Onuncu Yıl Marşı’yla kutladı
Ümit Kocasakal seçim zaferini Onuncu Yıl Marşı'yla kutladı
19:00
Hull City’nin galibiyet hasreti devam ediyor
Hull City'nin galibiyet hasreti devam ediyor
18:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Gönüllü iade hukuki sorumluluğu kaldırmaz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Gönüllü iade hukuki sorumluluğu kaldırmaz
18:41
Konyaspor, Galatasaray maçı öncesi şaha kalktı
Konyaspor, Galatasaray maçı öncesi şaha kalktı
18:37
İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal’dan ilk açıklama: İstanbul Barosu geri döndü
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Ümit Kocasakal'dan ilk açıklama: İstanbul Barosu geri döndü
18:23
Galatasaray’da eleştirilerin odağı olan Sane, Fenerbahçe’yi görünce dayanamıyor
Galatasaray'da eleştirilerin odağı olan Sane, Fenerbahçe'yi görünce dayanamıyor
18:09
Yanlışlıkla hakemi tekmeledi Görüntüdeki futbolcuyu Türkiye’de tanımayan yok
Yanlışlıkla hakemi tekmeledi! Görüntüdeki futbolcuyu Türkiye'de tanımayan yok
18:08
İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu
İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu
17:58
Galatasaray’dan derbiye özel dev ödül
Galatasaray'dan derbiye özel dev ödül
17:44
Uluslar Ligi maçları yaklaşırken Sergen Yalçın’a kötü haber: Milli yıldız sakatlandı
Uluslar Ligi maçları yaklaşırken Sergen Yalçın'a kötü haber: Milli yıldız sakatlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 19:12:08. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Antalyaspor'u 2-1 yendi, üst üste 3. galibiyet taraftara armağan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei