Kars 36 Spor, 28 Ekim'de Antalyaspor'u ağırlayacağı kupa maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Kars 36 Spor, 28 Ekim'de Antalyaspor'u ağırlayacağı kupa maçına hazırlanıyor

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Kars 36 Spor, 28 Ekim\'de Antalyaspor\'u ağırlayacağı kupa maçına hazırlanıyor
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Kars 36 Spor, 28 Ekim\'de Antalyaspor\'u ağırlayacağı kupa maçına hazırlanıyor
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Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 28 Ekim'de sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Antalyaspor'u konuk edecek. Kaptan Ali Kemal Özkan kupada gidebildikleri kadar gitmek istediklerini söylerken Teknik Direktör Bülent Ayan asıl hedefin lig olduğunu vurguladı.

Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı takımın kaptanı Ali Kemal Özkan, "Gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışacağız" dedi. Teknik Direktör Bülent Ayan ise asıl hedeflerinin lig olduğunu vurguladı.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi ekiplerinden Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te sahasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor'u konuk edecek.

Kars'ta futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma öncesinde yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarına maçın oynanacağı Kars Atletizm Pisti çim sahasında devam ediyor. Teknik Direktör Bülent Ayan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların istekli ve hırslı görüntüsü dikkat çekti.

Teknik heyet gözetiminde yapılan çalışmalarda futbolcular, Kars 36 Spor'da kupa maçının yanı sıra lig mücadelesini de göz önünde bulunduruluyor. Lige 2'de 2 yaparak başlayan yeşil-beyazlılar, yakaladığı çıkışı kupa karşılaşmasında da sahaya yansıtmayı hedefliyor.

Ali Kemal Özkan: "Gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışacağız"

Kars 36 Spor'un kaptanlarından Ali Kemal Özkan, Antalyaspor gibi önemli bir takımı Kars'ta ağırlayacak olmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Özken, "Ben öncelikle buraya bir Süper Lig takımlarından birisini getirdiğimiz için çok mutluyuz. Kupa'da 2 tur geçtik. Antalya gibi senelerdir Süper Lig'de temsil etmiş bir takımı buraya, şehrimize, taraftarımızın önüne getirmekten çok mutluyuz. Hedefimiz öncelikle lig ama tabii ki de kupada istediğimiz kadar gitmek istiyoruz. Gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Çok iyi çalışıyoruz, çok iyi bir takımımız var. Çok özgüvenli, lige 2'de 2 ile başladık. İyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Güzel bir maç olsun, dileğimiz bizim geçmemizden yana ama futbol 3 skorlu bir spor, ama o gün 2 skor çıkacak. Yan onlar, ya biz.. Elimizden geldiğince kendi gücümüzü göstermeye çalışacağız. Onları da en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız" dedi.

Bülent Ayan: "Gücümüz yettiği kadar oynayacağız, savaşacağız"

Kars 36 Spor Teknik Direktörü Bülent Ayan da kupada iki tur geçerek Antalyaspor'u, Kars'a getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Ayan, karşılaşmada sahada centilmence mücadele edeceklerini söyledi. Ayan, "Çocuklar iyi mücadele ettiler. 2 tur geçtik, 3. turda ülkemizin büyük camialarından Antalyaspor'u buraya getiriyoruz. Onun için çok mutluyuz. Mücadelemizi yapacağız, centilmence mücadele olsun, gücümüz yettiği kadar onacağız, savaşacağız. Ama dediğim gibi bizim asıl hedefimiz lig, sakatlık olmadan kazasız belasız çarşamba günü atlatalım, Antalyaspor'a da başarılar diliyorum"

Kars'ta kupa heyecanı

Kars 36 Spor'un sahasında oynayacağı karşılaşma, kentte futbolseverleri de heyecanlandırdı. Kars temsilcisi, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında mücadele verecek.

Yeşil-beyazlı ekip, bir yandan kupada yoluna devam etmeyi amaçlarken, diğer yandan ligde yakaladığı başarılı başlangıcı sürdürmek istiyor. Teknik heyet de yoğun maç programında futbolcuların fiziksel durumlarını yakından takip ediyor.

Kaynak: İHA
Türkiye KupasıKemal ÖzkanAntalyasporTrendyolGüncelKarsSporSon Dakika

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