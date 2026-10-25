Bodrum FK, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi ve üst üste üçüncü galibiyetini aldı - Son Dakika
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Bodrum FK, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi ve üst üste üçüncü galibiyetini aldı

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Bodrum FK, Antalyaspor\'u deplasmanda 2-1 yendi ve üst üste üçüncü galibiyetini aldı
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Antalyaspor, sahasında Bodrum FK'ye 2-1 mağlup oldu. Bodrum FK ligde üst üste üçüncü kez kazanırken Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, play-off'un en güçlü adaylarından biri olma hedefiyle mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Bodrum FK'ye 2-1 yenilen Antalyaspor'da teknik direktör Osman Özköylü, play-off'un en güçlü adaylarından olmak için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Özköylü, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Sahadan çok üzücü sonuçla ayrıldıklarını ifade eden Özköylü, "Oynadığımız oyunun, yaptığımız mücadelenin, ortaya koyduğumuz performansın karşılığı kesinlikle bu olmamalıydı. Rakibin iki tane atağı var. Hızlı hücumda, çıkışta bizim kaptırdığımız toplarda iki tane gol buldular. Onun dışında maçın hiçbir anında bizi zorlayacak bir organizasyona onları sokmadık. Bugünkü tek eksik, final paslarında doğru topu doğru oyuncuyla buluşturamamak veya final paslarında buluşan oyuncuların vuruşlarıydı." dedi.

Maçı kaybetmiş olmalarına rağmen gösterdikleri mücadeleyle takım olarak çok şey kazandıklarını dile getiren Özköylü, "Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok ciddi bir gelişim içindeyiz, üstüne koyarak gidiyoruz. Ligin iyi takımlarından bir tanesine karşı ezici bir oyun vardı, sahada ezici bir üstünlük vardı. Skor anlamında maalesef yine şanssız bir maç bitirdik. Yine kendi sahamızda maç kaybettik. Çok enteresan. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu takım kimse inanmasa da başarılı olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Önümüze bakacağız. Yani kaybettiğimiz zaman da bir şeylerden dersler çıkaracağız, kazandığımız zaman da eksiklerimizi göreceğiz. Biz bu ligde play-off'un en güçlü adaylarından bir tanesi olmak için mücadelemizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Bodrum cephesi

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Antalya deplasmanından üç puanla döndükleri için çok mutlu olduklarını belirtti.

Ligde üst üste üçüncü galibiyete ulaştıklarına dikkati çeken Yılmaz, "Çok mutluyuz. Galibiyet serimize devam edip hak ettiğimiz üst sıralara tırmanmak istiyoruz." dedi.

Yılmaz, futbolcularını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Çok iyi mücadele ettiler. Karşımızda beklediğimiz gibi çok dirençli, çok iyi organize olan bir rakip vardı. Ama biz de çok iyi mücadele ettik. Deplasmanda nasıl oynanırsa, burada Antalyaspor'a karşı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. İlk yarının sonlarında golü bulduk. İkinci yarı tabii erken bir gol biraz moralimizi bozdu ama sonradan yaptığımız hamlelerle hem oyuncu değişikliği hem dizilişteki değişikliklerle yine golü bulduk. Son dakikalarda tabii biraz daha geri çekilip skoru koruduk. Bu galibiyeti de özellikle bu kadar uzun yolu otobüsle gelip, tribünde bizi destekleyen taraftarlarımıza armağan ediyoruz."

Kaynak: AA
Osman ÖzköylüAntalyasporTrendyolBodrumSporSon Dakika

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