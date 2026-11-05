Bursaspor, Antalyaspor deplasmanı öncesi antrenmanını yapıp Antalya'ya gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursaspor, Antalyaspor deplasmanı öncesi antrenmanını yapıp Antalya'ya gitti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursaspor, Antalyaspor deplasmanı öncesi antrenmanını yapıp Antalya\'ya gitti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayıp Antalya'ya hareket etti. Mustafa Er yönetimindeki antrenman Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde ısınma, pas, pres ve dar alan çalışmalarıyla tamamlandı.

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya hareket etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve pres çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
İbrahim YazıcıAntalyasporMustafa ErBursasporTrendyolAntalyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
Uyuyan kocasına yaptığı korkunç Ardından hayatına son verdi Uyuyan kocasına yaptığı korkunç! Ardından hayatına son verdi
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga 2027 için öyle bir kehaneti var ki... Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
Chelsea’de akılalmaz olay Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
17:52
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
17:28
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak iddia
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia
17:18
Tesisatçısının yazdıklarını görünce şoke oldu: Abi ne diyon
Tesisatçısının yazdıklarını görünce şoke oldu: Abi ne diyon
17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti! Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
16:46
Afyonkarahisar’da iki araçta 5 kişinin cansız bedeni bulundu
Afyonkarahisar’da iki araçta 5 kişinin cansız bedeni bulundu
16:45
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 18:03:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Bursaspor, Antalyaspor deplasmanı öncesi antrenmanını yapıp Antalya'ya gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android