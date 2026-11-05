Bursaspor, Antalyaspor deplasmanı öncesi antrenmanını yapıp Antalya\'ya gitti

Bursaspor, Antalyaspor deplasmanı öncesi antrenmanını yapıp Antalya'ya gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayıp Antalya'ya hareket etti. Mustafa Er yönetimindeki antrenman Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde ısınma, pas, pres ve dar alan çalışmalarıyla tamamlandı.
Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya hareket etti.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve pres çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Kaynak: İHA
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