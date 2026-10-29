Bodrum FK, Ümraniyespor karşısında 4'te 4 yapmak için sahaya çıkacak - Son Dakika
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Bodrum FK, Ümraniyespor karşısında 4'te 4 yapmak için sahaya çıkacak

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Bodrum FK, Ümraniyespor karşısında 4\'te 4 yapmak için sahaya çıkacak
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Deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerek serisini 3 maça çıkaran ve play-off hattıyla puan farkını 1'e düşüren Bodrum FK, pazar günü evinde Ümraniyespor'u konuk edecek. Teknik direktör Burhan Eşer, 4'te 4 yaparak üst tarafları yakalamak istediklerini belirtti.

TRENDYOL 1'inci Lig'de deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkaran Bodrum FK'da gözler pazar günü iç sahada oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasına çevrildi. Play-off hattıyla arasındaki puan farkını 1'e düşüren 17 puanlı 9'uncu sıradaki Bodrum ekibi kazanarak 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Hazırlıklarına Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde devam eden Bodrum FK'nın teknik direktörü Burhan Eşer, Antalya deplasmanında iyi mücadele ederek çok anlamlı bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi.

Ümraniyespor karşısında seriyi sürdürmek istediklerini belirten Eşer, "Ümraniyespor, gerçekten iyi bir takım. Son iki maçını kazanan rakibimizin de morali iyi durumda. Evimizde bir kez daha kazanıp üst tarafları yakalamak istiyoruz. Taraftarlarımızı stada davet ediyoruz. Rakiplerimize deplasmanı yaşatmamız gerekiyor" diye konuştu.

Yeşil-beyazlı ekipte tedavisi süren Fernando'nun forma giyemeyeceği bildirildi. Sakatlıkları bulunan Kenan Fakılı ve Devrim'in durumunun belirsiz olduğu, Ali Aytemur'un iyileştiği kaydedildi.

Kaynak: DHA
AntalyasporBurhan EşerBodrumPazarSporSon Dakika

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