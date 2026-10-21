Bodrum FK'nin hocası Eşer, Antalyaspor deplasmanında 3 puanlık galibiyet istiyor - Son Dakika
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Bodrum FK'nin hocası Eşer, Antalyaspor deplasmanında 3 puanlık galibiyet istiyor

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Bodrum FK\'nin hocası Eşer, Antalyaspor deplasmanında 3 puanlık galibiyet istiyor
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Trendyol 1'inci Lig'de deplasmanda Sarıyer'i 4-1, evinde Bandırmaspor'u 2-1 yenen Bodrum FK, bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazandı. Teknik direktör Burhan Eşer, Antalyaspor deplasmanında 3 puan alıp galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste deplasmanda Sarıyer'i 4-1 evinde de Bandırmaspor'u 2-1 mağlup edip çıkışa geçen Bodrum Futbol Kulübü, gözünü Antalyaspor maçına çevirdi. Bu hafta rakibiyle dış sahada karşı karşıya gelecek yeşil-beyazlılar, tüm planlarını 3 puan üzerine yaparken teknik direktör Burhan Eşer değerlendirmelerde bulundu.

Bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazandıklarını belirten Eşer, "Bandırmaspor maçı bizim açımızdan zor bir maçtı. İlk defa bu sene iki maç üst üste kazandık. Zor bir lig oluyor. Gerçekten kolay takım yok. Çok enteresan sonuçlar da alınıyor. Bandırmaspor takımı deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamamıştı. Çok iyi bir reaksiyon verdik" dedi.

'GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ'

Bu haftaki rakipleri Antalyaspor'un çok tecrübeli bir ekip olduğunu vurgulayan Burhan Eşer, "Antalyaspor zor bir deplasman olacak. Onlar da geçen sene Süper Lig'deki kadrosundan 6-7 tane oyuncusunu barındırıyor. Son hafta oynadıkları İstanbul deplasmanından da 2-0'lık bir galibiyet aldılar. İyi bir takıma karşı oynayacağız ama biz de iyi bir takımız. Bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Çünkü ligin ilk yarısının hemen hemen ortasına geldik. Bu galibiyet serisini sürdürdüğümüzde üst sıralara daha yakın olacağız. Lig uzun bir maraton. Biz maç maç bakacağız, maç maç ilerleyeceğiz. Maçları kazandıktan sonra hedefimiz nereye götürecekse onun çabasının içinde olacağız. Çünkü Bodrumspor hiçbir zaman hedefsiz bir takım olmamıştır" diye konuştu.

'OYUNCULARIMIZA ÇOK İNANIYORUZ'

Kadrosuna çok güvendiğini belirten Eşer sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Biz her zaman oyuncu grubuna çok inanıyoruz, onlara güveniyoruz ve bu oyuncu grubunun neler yapabileceğini biliyoruz. Dediğimiz gibi bizim önceliğimiz önümüzdeki maç. Antalya'da istediğimiz oyunu ve galibiyeti aldığımızda ondan sonra da bir sonraki maçı düşüneceğiz. Şimdi 11 maçlık periyotta aramıza geç katılan ve sakat olan futbolcularımız vardı. Bu süreçte 22 oyuncuyu ilk 11'de oynattık. Şu an bünyemizde olan 25 oyuncu ve dört kalecimiz var. Fernando'nun sakatlığı devam ediyor. Kenan Fakılı'nın sakatlığı devam ediyor. Ali Aytemur'un ufak sakatlığı var, o yavaş yavaş takımla deneme antrenmanlarına çıkacak. Diego'nun ufak sakatlığı var. Onun dışında zaten Ahmet ve Celal'in uzun süreli sakatlıkları var, onlar olmayacaklar."

Kaynak: DHA
AntalyasporBurhan EşerTrendyolSarıyerBodrumSporSon Dakika

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