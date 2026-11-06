Antalyaspor TD Özköylü, Mustafa Er\'in hakem eleştirisine \'sadece gülüyorum\' dedi

Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Bursaspor maçının ardından rakip takımın teknik direktörü Mustafa Er'in açıklamalarına tepki göstererek, "Mustafa Hoca'nın söylediklerine sadece gülüyorum. İkinci yarının ilk yarım saatini izlesin. Mustafa Hoca hangi maçı izledi? Neredeydi?" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, maçın iki yarısında farklı oyunlar ortaya koyduklarını belirterek, özellikle ikinci yarıdaki mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

"İkinci yarı çok daha farklı bir oyun vardı"

Lider Bursaspor'a karşı iyi mücadele ettiklerini belirten Özköylü, "Çok iyi bir takıma karşı gerçekten iyi bir mücadele ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. İlk yarı biraz adam paylaşımında problemler yaşadık. Özellikle özel oyuncuları olan bir takım Bursaspor. Boutrah gibi, Elitim gibi oyuncu gücü gerçekten yüksek olan ve takıma katkıları son derece fazla oyuncuları var. Bu tip oyuncuları tutmak, etkisiz hale getirmek zor olabiliyor. Çünkü çok akıllı oyuncular, nerede topla buluşacaklarını iyi biliyorlar. İlk yarı zaman zaman bu sorunları yaşadık. Çok konuşmamıza, defalarca anlatmamıza ve ona göre plan hazırlamamıza rağmen golü yedik" dedi.

İkinci yarıda oyun anlayışını değiştirdiklerini ifade eden Özköylü, "İkinci yarıda çok daha farklı bir oyun vardı. Daha fazla önde bastık, içerideki kurguyu değiştirdik. Rakibin geriden çıkaracağı topları ve orta sahadaki oyuncuların alacağı topları engellemek için farklı bir kurguyla çıktık. Bu da bize çok büyük fayda sağladı. İkinci yarı maçı belki farklı hale getirebilirdik. Girdiğimiz net pozisyonlar vardı. Bursaspor'dan çok daha fazla net pozisyonumuz vardı ikinci yarıda" diye konuştu.

"Mustafa Hoca'nın söylediklerine sadece gülüyorum"

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in hakem yönetimi ve Antalyaspor'un oyunuyla ilgili eleştirilerine de cevap veren Özköylü, "Mustafa Hoca'nın söylediklerine gelirsek ben sadece gülüyorum ona. Hakemin verdiği kararların birçoğu, özellikle faullerdeki takdir hakları, ikinci yarı son bölümde Ertuğrul'un attığı sayılmayan goldeki faul kararı, ondan önceki serbest vuruşta verdiği kararlar... En son korneri onlara veriyor, Allah'tan VAR iptal ediyor. Böyle bir durumda nasıl hakem maçın sonucuna etki etmiş olabilir? Bunu söylemek gerçekten oradaki Antalyaspor futbolcularının ve bizlerin emeğine saygısızlıktır. Mustafa Hoca'yı çok seviyorum, benim kardeşim ama bunu söylememeli" ifadelerini kullandı.

"Mustafa Hoca hangi maçı izledi?"

Rakip teknik direktörün ikinci yarıyı yeniden izlemesi gerektiğini söyleyen Özköylü, "Mustafa Hoca'ya tavsiyem, ikinci yarının ilk yarım saatini izlesin. Kaç tane Antalyaspor net pozisyon kaçırmış, kaç tane ceza sahasına girmiş, kaç tane şut atmış, kaç tane karşı karşıya kaçırmış? Nuno da Costa birazcık bireysellikten uzaklaşıp ayağındaki topları fazla tutmasa, zamanında çıkarsa, doğru oyuncuyu bulsa belki çok daha farklı olurdu. İkinci yarının ilk yarım saatinde farkı ikiye, üçe çıkarabileceğimiz pozisyonlar bile oldu. Mustafa Hoca hangi maçı izledi? Neredeydi? O zaman ikinci yarıya çıkmamış, soyunma odasında kalmış" şeklinde konuştu.

"Oyuncularımız büyük bir özveriyle mücadele etti"

Takımda önemli eksiklerin bulunduğuna dikkat çeken Özköylü, "Remzi Safuri, Cisse, Doğukan Sinik, Bünyamin Balcı gibi takımın çok önemli oyuncuları yoktu. Onların eksikliği mutlaka hissedildi. Ama her şeye rağmen sahadaki oyuncuların hepsi büyük bir özveriyle, büyük bir mücadeleyle lider takıma karşı olağanüstü bir mücadele ortaya koydular. Oyuncuların gösterdiği performanstan çok memnunum. Mücadele gücümüz çok yüksekti. Hafta hafta üzerine koyarak gidiyoruz. Fiziksel olarak daha çok gelişen, daha çok mücadele eden, rakiple birebir oynayabilen bir takım haline geldik. Eksiklerimize rağmen iyi bir takıma karşı alınmış bir puanın önemli olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Sezon başından beri maaş almayan oyuncular var"

Antalyaspor'da yaşanan ekonomik sıkıntılara da değinen Özköylü, futbolcuların antrenmana çıkmadıkları yönündeki iddiaları reddederek, "Hafta içinde antrenmana çıkmama gibi bir durum söz konusu değil. Böyle bir şey olmadı. Bu oyuncuların hepsi büyük bir iştahla, büyük bir keyifle kulübüne hizmet etmeye, antrenmanlarını yapmaya devam ediyor. Tabii ki mental olarak bu tür sıkıntılar, sezon başından beri maaş almayan oyuncular, bunlar ister istemez bazı sıkıntılara sebep oluyor. Ama her şeye rağmen herkes gördü. Bu çocuklar aslanlar gibi, uğradıkları mağduriyete rağmen çıkıp hem formasının hakkını veriyorlar hem kendi isimlerini ortaya koyuyorlar hem de Antalyaspor camiasına onurlu bir şekilde hizmet etmeye devam ediyorlar" dedi.

Futbolcuların haklarını arama yollarının açık olduğunu belirten Özköylü, "Her profesyonel futbolcunun hakkı var. Zamanı geldiğinde sorunlar devam ediyorsa gider federasyona başvurur, yabancı oyuncu gider FIFA'ya başvurur. Ondan sonrası yönetimin işi. Başkanımız her zaman bizimle, durumu bize anlatıyor. Biz de anlayışla karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Antalya şehrine sesleniyorum, bu kulübe sahip çıkılması gerekiyor"

Kulübün ekonomik sorunlarının çözüleceğine inandığını belirten Özköylü, "Biz yönetimimizin iyi niyetinden ve çalışmasından son derece eminiz. Sıkıntılar olacaktır, bu sıkıntılar da aşılacaktır. Ama buradan özellikle tüm Antalya şehrine seslenmek istiyorum. Bu şehrin büyüklerine, geçmiş başkanlarına, bu kulüpte çalışmış, yöneticilik yapmış insanlara sesleniyorum. Bu kulübe sahip çıkmaları gerekiyor. Burası Türkiye'nin gözbebeği şehirlerinden bir tanesi. Ekonomik potansiyeli çok yüksek bir şehir olmasına rağmen Antalyaspor'un şu mevcut sıkıntıları yaşıyor olması gerçekten üzücü. İleriki süreçte bu sıkıntıları atlatacağımızdan eminiz" diye konuştu.

"Üst sıralara çıkmak için mücadelemizi sürdüreceğiz"

Takımın gelişiminden memnun olduğunu aktaran Özköylü, "Geçen hafta Iğdır maçında da benzer güçlü mücadeleyi yaptık. Mücadele gücümüz arttı, oyuncuların fiziksel kalitesi arttı. Bunu sahada gösteriyorlar. Tabii bundan sonra sonuç almak da önemli. Bunları üç puana dönüştürmek önemli. Geçen hafta üçüncüyle oynadık, bu hafta liderle oynadık. Sonraki haftalarda Karagümrük ve Batman Petrol ile oynayacağız. Güçlü ve hedefi olan takımlarla oynamaya devam edeceğiz. Bunları kazanarak üst sıralarda mümkün olduğu kadar tutunmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı