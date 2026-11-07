Bursaspor Antalyaspor maçı sonrası hakem hatalarının sistematikleştiğini savundu - Son Dakika
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Bursaspor Antalyaspor maçı sonrası hakem hatalarının sistematikleştiğini savundu

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Bursaspor Antalyaspor maçı sonrası hakem hatalarının sistematikleştiğini savundu
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Bursaspor, Antalyaspor maçının ardından hakem kararlarına tepki göstererek sezon başından bu yana sonuçlara etki eden hataların sistematik hale geldiğini savundu. Kulüp, sanal medya paylaşımında adalet çağrısı yaparak 'kirli düzeni yıkıp geçecek' ifadesini kullandı.

BURSASPOR, Antalyaspor maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Hataların sistematik hale geldiğini savunarak adalet çağrısı yapılan kulübün sanal medya hesabından "Büyüklüğümüzü unutanlara bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; Bursaspor Kulübü, her türlü kirli düzeni yıkıp geçecek inanca ve kudrete sahiptir" denildi.

Bursaspor Kulübü, Antalyaspor karşılaşmasının ardından yayımladığı açıklamayla hakem kararlarına tepki gösterdi. Kulüp, sezon başından bu yana müsabaka sonuçlarını doğrudan etkileyen hakem hatalarının giderek sistematik hale geldiğini savundu.

'HAKEM HATALARI PERVASIZCA DEVAM ETMİŞTİR'

Son iki sezonun şampiyonlukla tamamlandığı ve bu süreçte fair play anlayışından ödün verilmediğinin vurgulandığı, kulübün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Futbol kamuoyunun dikkatine

Ligin başından bu yana müsabaka sonuçlarına doğrudan etki eden ve giderek sistematik bir hal alan hakem hataları, dün akşam oynadığımız Antalyaspor karşılaşmasında da pervasızca devam etmiştir. Son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayıp Süper Lig'e yaklaşan ve bu süreçte hiçbir zaman fair play'den ödün vermeyen bir kulüp olarak Türk futbolunu yönetenlere soruyoruz: Adalet duygusunu zedeleyen bu standart dışı yönetimler ne zaman ve nerede son bulacak ? Tek yürek olmuş büyük bir şehrin, eskisinden çok daha güçlü ve sarsılmaz adımlarla yeniden Süper Lig'e dönmesinden endişe edenlere ve büyüklüğümüzü unutanlara bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; Bursaspor Kulübü, her türlü kirli düzeni yıkıp geçecek inanca ve kudrete sahiptir."

Kaynak: DHA
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