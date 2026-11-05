Bursaspor, Antalyaspor deplasmanı hazırlığında başkan ve yönetimle yemekte buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursaspor, Antalyaspor deplasmanı hazırlığında başkan ve yönetimle yemekte buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursaspor, Antalyaspor deplasmanı hazırlığında başkan ve yönetimle yemekte buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bursaspor, 14. haftada deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdürdü. Futbolcular, Başkan Enes Çelik ve yönetimle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Bursaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı ekip, antrenmanın yanı sıra Başkan Enes Çelik ve yönetimle akşam yemeğinde buluştu.

Bursaspor, ligin 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve pres çalışmalarıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Takım ve yönetim akşam yemeğinde buluştu

Bursasporlu futbolcular, Başkan Enes Çelik ve yönetim kurulu üyeleriyle Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kaynak: İHA
İbrahim YazıcıAntalyasporBursasporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi’nde kazandığı gecenin ardından Mourinho’nun ağzında Türk taraftarlar var Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var
Ülkeyi karıştıran maç Tam 53 kırmızı kart çıktı Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı İki ilde deprem Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
Almanya’dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi Hazırlıklar başladı Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı
Hayırlı olsun İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
Hükümete yakın yazar oran verdi İşte asgari ücret için masadaki rakamlar Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
10:18
Kırmızı bültenle aranıyordu Daltonlar üyesi Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranıyordu! Daltonlar üyesi Türkiye'ye getirildi
09:58
Özgür Özel, CHP’ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu “Varıp da geri dönmeyeceğiz“
Özgür Özel, CHP'ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu! "Varıp da geri dönmeyeceğiz"
09:57
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
09:16
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
08:49
Trump giderek dibe batıyor Kayıplar bir gecede arttı
Trump giderek dibe batıyor! Kayıplar bir gecede arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 10:31:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Bursaspor, Antalyaspor deplasmanı hazırlığında başkan ve yönetimle yemekte buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android