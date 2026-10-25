Özköylü, 2-1'lik Bodrum FK yenilgisine rağmen play-off hedefinden vazgeçmedi - Son Dakika
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Özköylü, 2-1'lik Bodrum FK yenilgisine rağmen play-off hedefinden vazgeçmedi

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Özköylü, 2-1\'lik Bodrum FK yenilgisine rağmen play-off hedefinden vazgeçmedi
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Özköylü, 2-1\'lik Bodrum FK yenilgisine rağmen play-off hedefinden vazgeçmedi
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Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'de sahasında Bodrum FK'ya 2-1 yenildi. Teknik Direktör Osman Özköylü, oyundan ve oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu belirterek play-off'un en güçlü adaylarından biri olmak istediklerini söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Bodrum FK karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün çok iyi bir oyun oynadık. Bu maçın karşılığı kesinlikle mağlubiyet olmamalıydı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu takım kimse inanmasa da başarılı olacak" dedi.

Trendyol 1. Lig'de Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Bodrum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ortaya koydukları performansın karşılığını alamadıklarını belirterek, oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

"Bugünkü performans Süper Lig performansıydı"

Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergilediklerini ifade eden Özköylü, "Bugün gerçekten çok üzücü bir sonuç aldık. Oynadığımız oyunun, yaptığımız mücadelenin ve ortaya koyduğumuz performansın karşılığı kesinlikle bu olmamalıydı. Rakibin iki atağı var. Hızlı hücumlarda, bizim kaptırdığımız toplardan iki gol buldular. Onun dışında maçın hiçbir anında bizi zorlayacak bir organizasyona onları sokmadık. Sürekli topa sahip olduk, atak yaptık, pozisyona girdik. Çok fazla orta yaptık, ceza sahasına çok fazla hücum geliştirdik. Ancak final paslarında ve son vuruşlarda eksik kaldık. Bugün çok iyi bir oyun oynadık. Bu mücadele, bu performans gerçekten Süper Lig performansıydı. Belki de çok daha üstündeydi" diye konuştu.

"Oyuncularımla gurur duyuyorum"

Takımın her geçen gün geliştiğini vurgulayan Özköylü, "Biz bugün maçı kaybetmiş olabiliriz ama bu oyunla çok şey kazandık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Geldiğimiz günden beri bir şeyleri değiştirmeye, farklı bir oyun ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün bunu çok net gördük. Ligin iyi takımlarından birine karşı sahada ezici bir üstünlüğümüz vardı. İlk yarı zaten 3-4 sıfır bitmeliydi. Ancak final paslarındaki ve son vuruşlardaki eksiklikler nedeniyle istediğimiz sonucu alamadık. Bu takım çok ciddi bir gelişim içerisinde. Üzerine koyarak devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu takım kimse inanmasa da başarılı olacak"

Gelecek adına umutlu olduğunu belirten Özköylü, "Kim inanır, kim güvenir bilmiyorum ama ben oyuncularıma güveniyorum. Bu takım kimse inanmasa da başarılı olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Birileri bu takımı seviyordur, sevmiyordur, inanıyordur, inanmıyordur. Ben bunlara bakmıyorum. Oyuncularıma inanıyorum ve hepsiyle gurur duyuyorum. Bugün ortaya koydukları mücadele gerçekten muhteşemdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Play-off'un en güçlü adaylarından biri olmak istiyoruz"

Hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini kaydeden Özköylü, "Önümüze bakacağız. Kaybettiğimiz zaman da dersler çıkaracağız, kazandığımız zaman da eksiklerimizi göreceğiz. Bu takım üzerine koyarak iyi oynamaya devam ediyor. Biz bu ligde play-off'un en güçlü adaylarından bir tanesi olmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Keşke bugün kazanabilseydik, üst sıralardaki takımlarla aramızdaki farkı biraz daha kapatabilirdik. İşimizi yaptık, vicdanen rahatız. Oynadığımız oyundan dolayı mutluyuz ama sonuç gelmediği için üzgünüz" şeklinde konuştu.

"Bodrum FK da bu maçı nasıl kazandığını düşünüyordur"

Maçın sonucunun kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Özköylü, "Herhalde Bodrum takımı da bugün bu maçı nasıl kazandık diye kendi kendine düşünüyordur. Gerçekten öyle. Çocuklar o kadar üzgün ki. O emeklerin, o oyunun, o mücadelenin karşılığını alamamak çok can yakıcı. Ancak sabırlı, güçlü ve inançlı olacağız. İyi oynamaya, kazanmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yediğimiz gollere bakın, ortada pozisyon yokken iki gol yedik. Basit hatalara dikkat etmemiz gerekiyor. Merkezde top kaybetmeme konusunda oyuncularımızı çok uyarmıştık. Mevlüt genç bir oyuncu, hata yapa yapa daha iyi olacak. Bugün de takımımıza önemli katkı sağladı" değerlendirmesinde bulundu.

"Kocaman stat ama küçücük bir izleyici topluluğu"

Antalya halkına ve taraftarlara destek çağrısında bulunan Özköylü, "Bu şanssızlığı kırmak için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız ama herkesten de destek bekliyoruz. Bütün Antalya şehrinden destek bekliyoruz. Burada kırgınlıklar, küskünlükler, düşmanlıklar değil, birliktelik olmalı. Bu takım Antalya'nın takımı. Lütfen desteğinizi bizden esirgemeyin. Yanımızda o enerjiyi görürsek çok daha iyi olacağız. Bu takım çok iyi yolda ve çok daha iyi olacak. Zor günlerde taraftarlarımızı daha çok yanımızda görmek istiyoruz. Kocaman stat ama küçücük bir izleyici topluluğu. Bu yeterli değil. Lütfen bu takıma güvenin. Bu takım, bu kulübü çok iyi yerlere getirecek. Hedefimize ulaşmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Osman ÖzköylüAntalyasporTrendyolBodrumSporSon Dakika

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