Bodrum FK, Antalyaspor'u 2-1 yenerek Play-Off potasının 1 puan gerisine geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bodrum FK, Antalyaspor'u 2-1 yenerek Play-Off potasının 1 puan gerisine geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum FK, Antalyaspor\'u 2-1 yenerek Play-Off potasının 1 puan gerisine geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK, deplasmanda Antalyaspor'u Providence ve Berkay'ın golleriyle 2-1 yenerek son 3 maçta 3'te 3 yaptı. Yeşil-beyazlı takım bu galibiyetle 18 puana ulaştı. Bodrum'un Play-Off potasıyla arasında 1 puan kaldı.

1'inci Lig'de ilk 9 maçta tek galibiyetle yetinerek kafalarda soru işaretleri yaratan Bodrum Futbol Kulübü son haftalarda 3'te 3'le Play-Off yarışına ortak oldu. Ligde ilk 9 haftada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan yeşil-beyazlı takım sonradan açıldı. Sarıyer'i deplasmanda 4-1, Bandırmaspor'u evinde 2-1 yendikten sonra zorlu Antalyaspor deplasmanına çıkan teknik direktör Burhan Eşer'in öğrencileri 2-1'lik galibiyetle 3'te 3 yaptı. Rakibini Antalya'da Providence ve Berkay'la geçen Bodrum FK son 3 maçta 9 puan toplayıp 18 puanla Play-Off hattının ensesine yapıştı. Bodrum'un Play-Off potasıyla arasında 1 puanlık fark kaldı.

Kaynak: DHA
AntalyasporBodrumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Zam furyasından o da nasibini aldı Bu yılki fiyatı cep yakıyor Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
Şişli’de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı 2 kişi gözaltına alındı Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Korkunç kazada akılalmaz olay Atın kopan bacağı araca saplandı Korkunç kazada akılalmaz olay! Atın kopan bacağı araca saplandı
Ozan Güven: Cenazelerde “Allah rahmet eylesin” demek bu kadar zor mu Ozan Güven: Cenazelerde “Allah rahmet eylesin” demek bu kadar zor mu?
Yayına damga vuran an Müge Anlı konuğuna “Siz köpek misiniz“ diye sordu Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı
13:28
Galatasaray’da korku dolu anlar İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
13:27
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
13:17
Okan Buruk herkesi topladı Derbi için tek bir isteği var
Okan Buruk herkesi topladı! Derbi için tek bir isteği var
13:10
İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
13:05
Gürsel Tekin: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan özür dilerse CHP’ye dönebilir
Gürsel Tekin: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerse CHP'ye dönebilir
12:43
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep
12:14
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
10:48
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 13:37:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Antalyaspor'u 2-1 yenerek Play-Off potasının 1 puan gerisine geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei