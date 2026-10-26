Bodrum FK, Antalyaspor\'u 2-1 yenerek Play-Off potasının 1 puan gerisine geldi

1'inci Lig'de ilk 9 maçta tek galibiyetle yetinerek kafalarda soru işaretleri yaratan Bodrum Futbol Kulübü son haftalarda 3'te 3'le Play-Off yarışına ortak oldu. Ligde ilk 9 haftada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan yeşil-beyazlı takım sonradan açıldı. Sarıyer'i deplasmanda 4-1, Bandırmaspor'u evinde 2-1 yendikten sonra zorlu Antalyaspor deplasmanına çıkan teknik direktör Burhan Eşer'in öğrencileri 2-1'lik galibiyetle 3'te 3 yaptı. Rakibini Antalya'da Providence ve Berkay'la geçen Bodrum FK son 3 maçta 9 puan toplayıp 18 puanla Play-Off hattının ensesine yapıştı. Bodrum'un Play-Off potasıyla arasında 1 puanlık fark kaldı.