Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Iğdır FK\'da Kenan Koçak mücadeleden memnun kaldı

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, Antalyaspor müsabakasının ardından, "Son pasları yapsak çok sayıda gol fırsatına girebileceğimiz pozisyonlar vardı. Ama takımımın mücadele inancından son derece memnunum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Iğdır FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, "Takımımla gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Futbolcularımın hepsinin yüreğine sağlık. Antalyaspor gibi kadrosunda Süper Lig tecrübesi olan. Süper Lig'de mücadele eden o kadroyu çoğunlukla koruyup, ondan sonra da transfer dönemi ilave yapıp güçlü bir kadroya sahip olmalarına karşı, yeni kadromuzla bugün gösterdikleri performans, bizleri son derece mutlu etti. İlk yarıya bakarsak, Antalyaspor'un kaleye bir şutu yok. Bizim sayısız top kazandığımız pozisyonlar var. Son pasları yapsak çok sayıda gol fırsatına girebileceğimiz pozisyonlar vardı. Ama takımımın mücadele inancından son derece memnunum. İki taraf da son aksiyonlarda goller aradılar. Gönül isterdi ki 3 puanımızı almak, ama bugün 1 puandı. 1 puandan ziyade takımın duruşunu ve oyununu takdir etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.