Trabzonspor, sahasında 1207 Antalyaspor'u Jae-Eun Song'un golleriyle 6-1 yendi - Son Dakika
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Trabzonspor, sahasında 1207 Antalyaspor'u Jae-Eun Song'un golleriyle 6-1 yendi

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Trabzonspor, sahasında 1207 Antalyaspor\'u Jae-Eun Song\'un golleriyle 6-1 yendi
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi 7. hafta maçında Trabzonspor, sahasında 1207 Antalyaspor'u 6-1 yendi. Kadir Özcan Tesisleri'ndeki mücadelede Jae-Eun Song 16, 38 ve 76. dakikalarda fileleri havalandırdı; 1207 Antalyaspor'un tek golü 80. dakikada Kiera Riley Laney'den geldi.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Trabzonspor, sahasında 1207 Antalyaspor'u 6-1 yendi.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk golünü Trabzonspor, 5. dakikada Melissa Sandrine Behinan ile buldu. Tempolu oyununu devam ettiren bordo-mavililer, Jae-Eun Song'un 16 ve 38'inci dakikalardaki golleriyle farkı 3'e çıkardı.

İlk yarıyı 3-0 önde tamamlayan Trabzonspor, 48. dakikada Abigail Kofi Kim ve 76. dakikada Jae-Eun Song'un golleriyle 5-0 öne geçti.

Konuk ekip tek golünü 80. dakikada Kiera Riley Laney ile bulurken, bordo-mavililerde Azra Ardos 90. dakikada attığı golle sonucu belirledi.

Trabzonspor, sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
Kadir ÖzcanAntalyasporTrabzonsporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor, sahasında 1207 Antalyaspor'u Jae-Eun Song'un golleriyle 6-1 yendi - Son Dakika
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