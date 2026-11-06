Antalyaspor evinde Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı, Bayramov kendi kalesine gol attı - Son Dakika
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Antalyaspor evinde Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı, Bayramov kendi kalesine gol attı

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Antalyaspor evinde Bursaspor\'la 1-1 berabere kaldı, Bayramov kendi kalesine gol attı
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, evinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bursaspor 26. dakikada Iheanacho ile öne geçti; Antalyaspor 45+6. dakikada Bayramov'un kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

26. dakikada Boutrah sol kanattan topla birlikte ceza alanına girip ceza sahasına gönderdiği pasta Iheanacho'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

32. dakikada Soner'in orta alandan savunma arkasına gönderdiği pasla sol kanatta buluşan Boutrah'un içeriye çevirdiği topta Iheanacho'nın şutu az farkla yandan autta çıktı.

45+6. dakikada Van de Streek topu orta sahadan sağ kanatta hareketlenen Mevlüt'e aktardı. Mevlüt'ün içeriye çevirdiği topta Bayramov'un ters vuruşu sonucu meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

49. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mevlüt'ün içeriye girerek kaleye gönderdiği sert şutta top üstten autta çıktı.

73. dakikada Baker'in ön alanda yaptığı preste topu kazanan Boutrah'un ceza alanı içerisi sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta top direğe çarptı.

Stat: Antalya

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Sabri Öğe, Sami Şad

Antalyaspor: Pseftis, Nzaba, Ensar Buğra, Samet Karakoç, Güray Vural, Soner Dikmen (Ahmet Sagat dk. 85), Mevlüt Şimşek (Mert Yılmaz dk. 90+4), Pedrinho, Ömer Faruk Beyaz (Samet Yalçın dk. 90+4), Van de Streek (Hasan İlçin dk. 70), Costa

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Arif Kocaman, Chehaima, Arda Altun, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit (Batuhan Yayıkcı dk. 69), Bayramov (Barış Gök dk. 79), Soner Aydoğdu (Zeki Yavru dk. 88), Elitim (Eyüp Akcan dk. 46), Halil Akbunar (Hüseyin Maldar dk. 79), Baker, Boutrah, Iheanacho

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Emir Gültekin, Baran Başyiğit, Alperen Babacan, Tayfun Aydoğan

Teknik Direktör: Mustafa Er

Goller: Iheanacho (dk. 26) (Bursaspor), Bayramov (dk. 45+6 k.k.) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Nzaba, Güray Vural, Mevlüt Şimşek (Antalyaspor), Rahmetullah, Baker (Bursaspor)

Kaynak: İHA
AntalyasporBursasporTrendyolSporSon Dakika

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