Kayserispor, Antalyaspor'u 4-0 yendi; Daniel Moreno son 5 maçta 7 gole ulaştı - Son Dakika
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Kayserispor, Antalyaspor'u 4-0 yendi; Daniel Moreno son 5 maçta 7 gole ulaştı

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Kayserispor, Antalyaspor\'u 4-0 yendi; Daniel Moreno son 5 maçta 7 gole ulaştı
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Deplasmanda Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden TFF 1. Lig lideri Kayserispor'da Daniel Moreno, 2. dakikada golle tanıştı. Üst üste 5 maçta gol atan Moreno, son 5 maçtaki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Kayserispor'un futbolcusu Daniel Moreno gollerine devam ediyor. Moreno, son 5 maçta 7 gole imza attı.

TFF 1. Lig lideri Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor'u 4-0 yenerken, forvet oyuncusu Daniel Moreno yine golünü attı. Antalyaspor maçında sahaya ilk 11'de çıkan ve 68 dakika sahada kalan Daniel Moreno 1 gol attı. Antalyaspor maçının 2. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Moreno, üst üste 5 maçta gol atma başarısı gösterdi.

Daniel Moreno ligin 6. haftasında Esenler Erokspor'a 2 gol, 7. haftasında İstanbulspor'a 2 gol, 8. haftasında Mardin 1969 Spor'a 1 gol, 9. haftada da Manisa FK'ya 1 gol ve Antalyaspor'a 1 gol atarak, son 5 maçta 7 gol attı.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuAntalyasporKayserisporSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor, Antalyaspor'u 4-0 yendi; Daniel Moreno son 5 maçta 7 gole ulaştı - Son Dakika
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