Sivasspor'un yeni hocası Çağdaş Çavuş, taraftarla el ele hedefe gideceklerini söyledi. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sivasspor'un yeni hocası Çağdaş Çavuş, taraftarla el ele hedefe gideceklerini söyledi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Sivasspor\'un yeni hocası Çağdaş Çavuş, taraftarla el ele hedefe gideceklerini söyledi.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sivasspor\'un yeni hocası Çağdaş Çavuş, taraftarla el ele hedefe gideceklerini söyledi.
Haber Videosu

Boluspor maçı hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş, taraftarla el ele takımı istenilen noktaya taşımak için çalışacaklarını söyledi. Çavuş, Sivasspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş, "Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik ekibimiz, personelimiz ve oyuncu grubumuzla birlikte, bu kulübe büyük destek veren, tribünleri dolduran taraftarlarımızla el ele vererek takımımızı istenilen noktaya taşımak için çalışacağız" dedi.

Boluspor maçı hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da göreve yeni başlayan teknik direktör Çağdaş Çavuş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sivasspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen teknik direktör Çağdaş Çavuş, "Sivas ve Sivasspor benim için çok özel bir yere sahip. Burada bulunduğumuz süre içerisinde çok değerli paylaşımlarımız ve güzel anılarımız oldu. Sivasspor benim için yalnızca memleketimin takımı olması nedeniyle değil, burada geçirdiğim güzel zamanlar ve biriktirdiğim anılar nedeniyle de çok kıymetli. Yaklaşık 10 yıl olmuş. Hem Süper Lig'de hem de 1'inci Lig'de şampiyonluğa giden süreçlerde teknik ekibin içerisinde yer aldım. Bu nedenle yeniden burada olmak benim için gerçekten çok keyifli ve özel. Şehrin beklentilerini ve büyük bir marka olan Sivasspor'un taşıdığı değeri çok iyi biliyorum. Sizlerin de bu takımdan neler beklediğinin farkındayım. Umut ediyorum ki süreç içerisinde hep birlikte çok güzel anılar ve zamanlar biriktirmeye devam edeceğiz. Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik ekibimiz, personelimiz ve oyuncu grubumuzla birlikte, bu kulübe büyük destek veren, tribünleri dolduran taraftarlarımızla el ele vererek takımımızı istenilen noktaya taşımak için çalışacağız" ifadelerini kullandı

'BEN VE EKİBİM BUNA HAZIRIZ'

Daha önce çalıştırdığı takımlarda çeşitli başarılar elde ettiğini söyleyen Çavuş, "Benim bugüne kadar neler yaptığım ve buraya tesadüfen gelmediğim ortada. Daha önce çalıştığım takımlarda 2-3 play-off finali oynadım ve bir şampiyonluk yaşadım. Geçen sezon Iğdır FK'da son 16 maçta 32 puan toplayan bir takım ortaya koyduk. Çorum FK'da da önemli işler yaptık. Tabii ki bazen bazı şeyler istediğiniz gibi sonuçlanmayabiliyor. Ancak ortaya koyduğumuz gerçekler ve başarılarımız var. Bunları, sizlerin beni ve teknik ekibimi daha yakından tanıması adına anlatıyorum. Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde geçirerek camiamızı, şehrimizi ve halkımızı mutlu edecek noktaya taşımak için elimizden geleni yapacağız. Bu bir süreç. Bu sürecin içerisinde olumlu ve olumsuz gelişmeler yaşanacaktır. Biz de bunları en az hasarla atlatıp olumsuzlukları mümkün olduğunca telafi ederek takımımızı istediği noktaya taşımak istiyoruz. Bunu yaparken taraftarımıza keyif veren, sahada mücadele eden bir takım oluşturmayı hedefliyoruz. Ben ve ekibim buna hazırız. Oyuncu grubunda da bu isteği ve enerjiyi net bir şekilde görüyorum. Umut ediyorum ki zaman içerisinde süreç istediğimiz gibi ilerleyecektir" açıklamalarında bulundu.

'ÖNEMLİ İŞLER ORTAYA KOYDUK'

Kariyeri hakkında da bilgi veren 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Profesyonel liglerde 17'nci yılım. 8 yıl Mesut Hoca ile birlikte çalıştım ve yardımcılığını yaptım. Sonrasında teknik direktörlük kariyerime başladım. Özellikle hedefe oynayan takımlarda görev aldım. Bu süreçte hem istatistikler hem de saha içerisindeki organizasyonlarla önemli işler ortaya koyduk. Beni ve teknik ekibimi bu seviyeye getiren en önemli unsurların başında saha içerisindeki çalışkanlığımız ve enerjimiz geliyor. Bundan sonraki süreçte de aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Genç ve tecrübeli oyuncular konusuna birlikte değinebiliriz. Çünkü 17 yıllık profesyonel futbol deneyimimizin yanı sıra akademiden gelen bir yönümüz de var. Bir dönem öğretim görevliliği de yaptık. Tüm bu birikimlerimizi bir araya getirdiğimizde futbol adına elimizde çok değerli doneler oluştu. Umut ediyorum ki bu güzel camiayla birlikte geçireceğimiz süreci çok daha iyi noktalara taşırız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA
SivassporBolusporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
Eski eş dehşeti İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı Eski eş dehşeti! İki çocuğunun annesini katledip son kurşunu kendine sıktı
Cuesta, Galatasaray’a geri dönüyor Cuesta, Galatasaray'a geri dönüyor
Asgari ücret ne kadar olacak İşte masadaki rakam Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Ekim bitmeden kış bastırdı Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın gidişine en çok onlar mutlu oldu Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gidişine en çok onlar mutlu oldu
Kayıp durdurulamıyor Altın fiyatlarında sert düşüş Kayıp durdurulamıyor! Altın fiyatlarında sert düşüş
Fenerbahçe’de Asensio depremi Taraftarlar şokta Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar şokta
Sinem Dedetaş’ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Başarısız infaz girişiminden sağ kurtulan Christa Pike ilk kez konuştu: Her gün acı çekiyorum Başarısız infaz girişiminden sağ kurtulan Christa Pike ilk kez konuştu: Her gün acı çekiyorum
Galatasaray’ı Amedspor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike Galatasaray'ı Amedspor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike
18:36
Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu
Real Madridli futbolcunun eşi, 74 kişinin öldüğü tren kazasındaki faciadan dakikalarla kurtuldu
18:25
Kulüplerimizi de ilgilendiriyor Afrika Uluslar Kupası için yeni karar
Kulüplerimizi de ilgilendiriyor! Afrika Uluslar Kupası için yeni karar
17:44
Beşiktaş’ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
17:25
Beklenen haber yıllar sonra geldi Memurları ilgilendiren maaş kararı
Beklenen haber yıllar sonra geldi! Memurları ilgilendiren maaş kararı
17:21
İYİ Partili Erhan Usta’dan yeni açıklama Genel Başkanı Dervişoğlu’na baş kaldırdı
İYİ Partili Erhan Usta'dan yeni açıklama! Genel Başkanı Dervişoğlu'na baş kaldırdı
17:18
Napoli’den Fenerbahçe’yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
Napoli'den Fenerbahçe'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
16:40
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt’a emanet
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet
16:34
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
16:31
Sinem Dedetaş’ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
16:30
Fenerbahçe’de Asensio depremi Taraftarlar şokta
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar şokta
16:26
Kayıp durdurulamıyor Altın fiyatlarında sert düşüş
Kayıp durdurulamıyor! Altın fiyatlarında sert düşüş
16:06
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
16:06
Asgari ücret ne kadar olacak İşte masadaki rakam
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
15:28
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı
İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 18:48:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Sivasspor'un yeni hocası Çağdaş Çavuş, taraftarla el ele hedefe gideceklerini söyledi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android