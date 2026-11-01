1. Lig\'de büyük sürpriz! İlk galibiyetlerini 13. maçta aldılar

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. G Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Boluspor, 2-1 kazandı.

BOLUSPOR 2 GOLLE KAZANDI

Karşılaşmaya etkili başlayan Boluspor, 3. dakikada Alptekin Çaylı, 11. dakikada Zeki Dursun'un golüyle skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi Sivasspor, 14. dakikada Yusuf Cihat Çelik'in attığı golle farkı bire indirdi ancak bu gol yeterli olmadı ve maçı Boluspor kazandı.

BOLUSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte son sıradaki Boluspor, ligdeki ilk galibiyetini elde ederek 4 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Sivasspor, 13 puanla ateş hattında kalmaya devam etti.