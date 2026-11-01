1. Lig'de büyük sürpriz! İlk galibiyetlerini 13. maçta aldılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

1. Lig'de büyük sürpriz! İlk galibiyetlerini 13. maçta aldılar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
1. Lig\'de büyük sürpriz! İlk galibiyetlerini 13. maçta aldılar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti ve 4 puana ulaştı.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. G Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Boluspor, 2-1 kazandı. 

BOLUSPOR 2 GOLLE KAZANDI

Karşılaşmaya etkili başlayan Boluspor, 3. dakikada Alptekin Çaylı, 11. dakikada Zeki Dursun'un golüyle skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi Sivasspor, 14. dakikada Yusuf Cihat Çelik'in attığı golle farkı bire indirdi ancak bu gol yeterli olmadı ve maçı Boluspor kazandı. 

BOLUSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte son sıradaki Boluspor, ligdeki ilk galibiyetini elde ederek 4 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Sivasspor, 13 puanla ateş hattında kalmaya devam etti. 

SivassporTrendyolBolusporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
“Klima çarptı“ dedi, doktora gitmek istemedi Son anları olduğunu bilmiyordu "Klima çarptı" dedi, doktora gitmek istemedi! Son anları olduğunu bilmiyordu
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
16:12
Ersun Yanal’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler
15:54
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
15:24
Amedspor’dan Eyüpspor’a dev fark Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
Amedspor'dan Eyüpspor'a dev fark! Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
14:32
Görüntü Türkiye’den Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore’ye gidiyor Hedef 15 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar
13:28
Emir Sarıgül’den babası ve Özgür Özel hakkında “350 bin dolar“ iddiası: Aracına koydu
Emir Sarıgül'den babası ve Özgür Özel hakkında "350 bin dolar" iddiası: Aracına koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 16:34:11. #.0.3#
SON DAKİKA: 1. Lig'de büyük sürpriz! İlk galibiyetlerini 13. maçta aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android