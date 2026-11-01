Boluspor'a 2-1 yenilen Sivasspor'da Çağdaş Çavuş yarın takımı ayağa kaldırmayı umuyor - Son Dakika
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Boluspor'a 2-1 yenilen Sivasspor'da Çağdaş Çavuş yarın takımı ayağa kaldırmayı umuyor

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Boluspor\'a 2-1 yenilen Sivasspor\'da Çağdaş Çavuş yarın takımı ayağa kaldırmayı umuyor
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sivasspor, sahasında Boluspor'a 2-1 mağlup oldu. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, maç sonrası yarın toplanıp takımı yeniden ayağa kaldırmayı umduğunu söyledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Boluspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Umut ediyorum yarın toplandıktan sonra tekrardan bu takımı ayağa kaldırarak devam edeceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, açıklamalarda bulundu.

Çavuş, "Geldiğimiz süre içerisindeki bu 3 günde, 4. günde maç oynadığımız bir ortam var. Tabii ki rakibin bir durumu var ve bizim de bu rakibin durumundan gelişen olaylardan galip gelmek için çok istediğimiz bir maçtı. Maç önünde de şöyle bir plan yaptık ki, hem oyunun coşkusunu arttırabilmek için hem oyuncu grubunun enerjisine çok fazlalaştırabilmek için, rakip alanda baskıyı yapıp ondan sonra onların yerleşik savunmaya geçmeden hataya zorlayabilmekte asıl amacımız. Tabii ki bu oyun bazen antrenmanda çalıştığın veya kağıt üzerinde okuduğun gibi bir durum oluşturmuyor. İster istemez oyun içerisindeki, eğer oyuna başlarken oradaki yerleşim pozisyonlarındaki hatalar, ondan sonra takımımızın boyunun biraz uzaması ve ister istemez de biraz da temastan kaçmak, burada ister istemez çok iki tane basit golü yiyip bir anda farklı bir reaksiyon ortaya çıktı" dedi.

"İstediğimizi gerçekleştiremedik"

Karşılaşmanın son 20 dakikasında sistem değişikliği yaptıklarını söyleyen Çavuş, "İkinci devrede hem oyuncu değişiklikleri hem sonundaki son periyotta, son 20 dakikalık periyottaki tamamen sistem değişikliği de ister istemez oyunun temposunu, ritmini, gücünü hiçbir şey arttırmadı. Bu da arttırmayınca da ister istemez üretemiyorsunuz. Maçın geneline baktığınızda oyunun, yani maç önü planımızda oyuna hükmetmek gibi bir düşüncemizde hiç hükmetmeden ondan sonra ve zaman zaman da bu oyunun içerisinde çok fazla geride kalarak istediğimiz durumu gerçekleştiremedik. Nitekim de gerçekten iç sahada çok istemediğim aslında maç önünde antrenmanda yaşadığım durumla maçtaki yaşadığım durumun çok farklılığını gözlemliyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu bir süreç"

Son olarak Çavuş, "Burada oyuncu grubunu veya içerideki durumu suçlayacak hiçbir durum yok. Burada yarın toplanacağız, ondan sonra çalışmamıza devam edip önümüzdeki bu maça çok iyi bir şekilde hazırlanacağız. Burada çok değerli olacak şey kimsenin özellikle içeride kimsenin birbirini aşağı çekmeden herkesin ayağa kalkması gereken bir durum olacak. Yoksa bu durumun içerisinden çıkmak biraz zorlaşabilir. Biz de burada onun için varız. Umut ediyorum yarın toplandıktan sonra tekrardan bu takımı ayağa kaldırarak devam edeceğiz. Bu takımı, bu şehri ondan sonra şimdiye kadar yaşanmamış bu durumu biz de ayağa kaldırıp istediği yere ulaştırmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Bu tabii ki süreç içi işi. İçerideki eksik oyuncular, sakat oyuncuların dönmesi bunu biraz daha çok toparlayacaktır. Ama biz o döneme kadar çok doğru gitmek durumundayız. Umut ediyorum ki de süreç bizi oraya götürecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
SivassporTrendyolBolusporSporSon Dakika

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