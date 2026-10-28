Sivasspor, Boluspor maçı öncesi taktik organizasyon çalışması yaptı

Sivasspor, Boluspor maçı öncesi taktik organizasyon çalışması yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivasspor, 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlığını yardımcı antrenör Ziya Erdal yönetiminde sürdürdü. Isınma ve pas çalışmalarının ardından taktik organizasyonlara geçen takım, 1 Kasım Pazar 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda Boluspor ile karşılaşacak.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre yardımcı antrenör Ziya Erdal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanın devamında taktik organizasyonlar üzerine çalıştı.
Ekenler Beton Sivasspor ile Boluspor, 1 Kasım Pazar günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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