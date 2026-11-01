Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında evinde Boluspor'a 2-1 yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında evinde Boluspor'a 2-1 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivasspor, Trendyol 1. Lig\'in 13. haftasında evinde Boluspor\'a 2-1 yenildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin golleri 3. dakikada Mustafa Alptekin Çaylı ve 11. dakikada Muhammet Zeki Dursun'dan geldi; Sivasspor'un tek sayısını ise 14. dakikada Yusuf Cihat Çelik kaydetti.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Süleyman Bahadır, Muhammet Ali Doğan, Oğuzhan Kocaçoban

Ekenler Beton Sivasspor: Arda Erdursun, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Murat Paluli, Mert Çelik, Charisis, Musah Muhammed, Burak Kapacak (Dk. 80 Kerem Atakan Kesgin), Salih Kavrazlı (Dk. 46 Turan Tuzlacık), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 72 Oğuzhan Aksoy), Ethemi (Dk. 80 Ceesay), Manaj

Boluspor: Tafas, Bartu Göçmen, Furkan Metin, Cuesta, Canberk Ömer Özdemir, Bertu Alican Özyürek (Dk. 80 Rodriguez), Muhammed Mert (Dk. 46 Tolunay Artuç), Emin Kaçmaz (Dk. 65 Nurettin Korkmaz), Muhammet Zeki Dursun, Gonzalez (Dk. 65 Ege Özkayımoğlu), Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 80 Lopez)

Goller: Dk. 3 Mustafa Alptekin Çaylı, Dk. 11 Muhammet Zeki Dursun (Boluspor), Dk. 14 Yusuf Cihat Çelik (Ekenler Beton Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Mert Çelik, Dk. 87 Musah Muhammed (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 44 Furkan Emin Kaçmaz, Dk. 58 Cuesta (Boluspor)

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor, deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor'u 2-1 yendi.

Kaynak: AA
Cihat ÇelikSivassporTrendyolBolusporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
“Klima çarptı“ dedi, doktora gitmek istemedi Son anları olduğunu bilmiyordu "Klima çarptı" dedi, doktora gitmek istemedi! Son anları olduğunu bilmiyordu
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Yunanistan’da Selen Erdem fırtınası Ceketini fırlattı, maçtan atıldı Yunanistan'da Selen Erdem fırtınası! Ceketini fırlattı, maçtan atıldı
16:33
Liverpool maçında oynayabilecek mi Greenwood’un son durumu belli oldu
Liverpool maçında oynayabilecek mi? Greenwood'un son durumu belli oldu
16:12
Ersun Yanal’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler
15:54
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
15:24
Amedspor’dan Eyüpspor’a dev fark Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
Amedspor'dan Eyüpspor'a dev fark! Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
14:32
Görüntü Türkiye’den Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore’ye gidiyor Hedef 15 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 16:36:03. #7.12#
SON DAKİKA: Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında evinde Boluspor'a 2-1 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android