Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'ten Batrakov açıklaması - Son Dakika
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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'ten Batrakov açıklaması

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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick\'ten Batrakov açıklaması
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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov'un bir gün Barcelona forması giyme hayaline ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rus futbolcunun Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki performansını beğendiğini belirten Alman teknik adam, genç oyuncunun Barcelona hayaline de kapıyı kapatmadı. Flick, Batrakov'un sarı-kırmızılılar için iyi bir transfer olduğunu söyledi.

Hansi Flick, Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov'un Barcelona'da oynama hayaliyle ilgili soruyu yanıtladı. Alman teknik adam, genç futbolcunun performansını överken hayallerine ulaşması için çok çalışması gerektiğini vurguladı.

FLICK'TEN BATRAKOV'A BARCELONA MESAJI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcıya, Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov'un en büyük hayalinin bir gün Barcelona forması giymek olduğunu söylemesi soruldu. Batrakov'u çok fazla izleme fırsatı bulamadığını belirten Flick, Rus futbolcunun Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki performansını beğendiğini ifade etti.

Flick, genç oyuncunun Barcelona hayali hakkında şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray için iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Genç bir oyuncuysanız hayalleriniz olur. Hayalleriniz varsa da Barcelona olabilir bu hayaliniz. Çalışmak gerekir. Hayallerinizin peşinden koşmanız gerekir" 

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'ten Batrakov açıklaması

"İYİ BİR TRANSFER"

Batrakov'un Galatasaray'a transferini olumlu değerlendiren Hansi Flick, Rus futbolcunun son maçtaki performansına dikkat çekti. Alman teknik adam, oyuncuyla ilgili yöneltilen soruya verdiği bir diğer yanıtta şu ifadeleri kullandı: "Çok fazla maçını izlemedim. Ancak Galatasaray-Kasımpaşa maçında iyi oynadı. İyi bir transfer. Hayalleriniz için çok çalışmalısınız."

GALATASARAY TARAFTARINA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Galatasaray'ın taraftar atmosferine de ayrı bir parantez açtı. RAMS Park'ta kendilerini zorlu bir karşılaşmanın beklediğini belirten Alman teknik adam, sarı-kırmızılı ekibin son dönemde önemli gelişim gösterdiğini söyledi.

Flick, Galatasaray taraftarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın en iyi atmosferinden biri. İnanılmaz seviyede yüksek bir atmosfer var. Bazı anlarda maçın burada ses seviyesi ve atmosfer inanılmaz noktalara ulaşabiliyor. Galatasaray büyük takım. Büyük takım gibi oynuyor. Biz de buna uygun oynamalıyız. Galatasaray, takım olarak kendini çok geliştirdi. Özellikle hücumda çok iyi oyuncuları var. Biz takım olarak oynamalıyız. Birlikte hareket etmeliyiz"

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'ten Batrakov açıklaması

REAL MADRİD SORUSUNU GERİ ÇEVİRDİ

Basın toplantısında Real Madrid karşılaşmasına ilişkin yöneltilen soruya da yanıt veren Flick, önceliklerinin Galatasaray olduğunu vurguladı. Alman teknik direktör, "Şu anda Galatasaray'a karşı bir maç var. Real Madrid ile ilgili bir soruyu yanıtlayacak değilim. Karşımızda çok önemli bir takım var. Real Madrid maçıyla ilgili soruyu Real Madrid maçından önce cevaplayabilirim. Şu anda odak noktamız Real Madrid maçı değil. Beklentim Galatasaray ile ilgili sorular" dedi.

"YARIN 1-0 KAZANSAK DA AYNI DERECEDE MUTLU OLACAĞIM"

Galatasaray'ın hücum gücüne dikkat çeken Flick, karşılaşmanın kolay geçmeyeceğini belirtti. Alman çalıştırıcı, "Yarın 1-0 kazansak da aynı derecede mutlu olacağım. Rakibi inceliyoruz, İyi olan bir takım. Hücumda iyi oyuncuları var. Galatasaray deplasmanında Galatasaray'a karşı zorlu bir mücadele olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
GalatasarayBarcelonaSporSon Dakika

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