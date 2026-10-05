Romanya İçişleri Bakanlığı Karadeniz\'de İHA saldırısında 2 kişinin öldüğünü açıkladı

Romanya İçişleri Bakanlığı Karadeniz'de İHA saldırısında 2 kişinin öldüğünü açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Romanya İçişleri Bakanlığı, Karadeniz'de tahıl yüklü Royad Mammadov adlı kargo gemisinin İHA saldırısıyla vurulması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırının ardından alev alan gemi batarken 11 mürettebat kurtarıldı; geminin Türk sahipli olduğu iddia edildi.
Romanya İçişleri Bakanlığı, Royad Mammadov adlı kargo gemisine dron saldırısı gerçekleştirilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Romanya İçişleri Bakanlığı, Karadeniz'de tahıl yüklü bir kargo gemisinin bir insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırının ardından alev alan Royad Mammadov adlı gemi daha sonra batarken, 11 mürettebat üyesi kurtarıldı.
KURTARMA GEMİLERİ HAREKETE GEÇTİ
Romanya Denizcilik Otoritesi, Köstence'deki Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin (MRCC) yerel saatle 11.00 sıralarında yaşanan olaydan haberdar edildiğini bildirdi. Olayın Romanya kara sularının dışında gerçekleşmesi üzerine kurtarma gemileri harekete geçirildi.
TÜRK SAHİPLİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Saint Kitts ve Nevis bayraklı, Ukrayna'daki İzmail Limanı'ndan hareket eden geminin İtalya'ya tahıl taşıdığı, 12 Ekim'de Ravenna Limanı'na varmasının planlandığı kaydedildi.
Royad Mammadov adlı geminin Türk sahipli olduğu iddia edildi.
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