KADIKÖY İskelesi'nde denizde bir kişinin cesedi bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin 20 yaşındaki Cenk Kula olduğu belirlendi.

İHBAR ÜZERİNE SUDAN ÇIKARILDI

Olay, sabah saatlerinde Kadıköy İskelesi'nde meydana geldi. Denizde bir kişinin olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin Cenk Kula olduğu belirlendi. Ailenin, İstanbul Numune Hastanesi morgunda cenazeyi teşhis ettiği öğrenildi.

4 AY ÖNCE İŞ BULMAK İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Yaklaşık 4 ay önce iş bulmak amacıyla İstanbul'a geldiği belirtilen Kula'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenk Kula'nın cenazesinin pazar günü Bursa'nın Karacabey ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.