Yemen'de pazar yerine hava saldırısı! Çok sayıda ölü var - Son Dakika
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Yemen'de pazar yerine hava saldırısı! Çok sayıda ölü var

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Yemen\'de pazar yerine hava saldırısı! Çok sayıda ölü var
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1 yorum

Yemen'in Taiz vilayetinde bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, saldırıdan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarken, bölgeden paylaşılan görüntülerde yanmış insan bedenleri ve telef olan hayvanlar görüldü.

Yemen'de devam eden çatışmaların ortasında bir kez daha sivillerin bulunduğu pazar yeri hedef alındı. Taiz vilayetinin El-Vaziiyye ilçesinde cuma günü gerçekleştirildiği bildirilen hava saldırısı, bölgede büyük yıkıma neden oldu. Saldırının ardından paylaşılan görüntülerde pazar alanının ağır hasar gördüğü ve çok sayıda can kaybı yaşandığı aktarıldı.

KALABALIK PAZAR YERİNE 3 HAVA SALDIRISI

Husilere bağlı SABA haber ajansının 6 Kasım 2026 tarihli haberine göre Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları, Taiz'in El-Vaziiyye ilçesinde bulunan bir pazar yerine üç hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, saldırı sırasında pazarın sivillerle dolu olduğunu bildirdi.

Saldırının ardından bölgede çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı yönünde haberler yayımlandı. İlk bilgilerde can kayıplarının kesin sayısına ilişkin farklı rakamlar yer aldı.

PAZAR YERİNDEN KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER GELDİ

Saldırının ardından yayımlanan görüntülerde, pazar alanında yanmış insan bedenlerinin ve telef olan çiftlik hayvanlarının bulunduğu görüldü. Görüntüler, saldırının sivillerin bulunduğu alanda yol açtığı yıkımı ortaya koydu.

Bölgedeki can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin bilgilerin netleştirilmesi bekleniyor.

SALDIRIDAN SUUDİ ARABİSTAN SORUMLU TUTULDU

Husilere bağlı medya kuruluşları, saldırıyı Suudi Arabistan'ın gerçekleştirdiğini bildirdi. SABA'nın haberinde, pazar yerinin savaş uçakları tarafından üç kez vurulduğu belirtildi.

TAİZ'DE GÜNLERDİR SALDIRILAR YAŞANIYOR

Taiz vilayeti, son günlerde Yemen'deki çatışmaların yoğunlaştığı bölgeler arasında yer alıyor. Bölgede 2 Kasım'da başka bir pazar yerine düzenlenen saldırıda da siviller hayatını kaybetmişti.

O saldırıya ilişkin ilk açıklamalarda 8 kişinin öldüğü bildirilirken, sonraki haberlerde can kaybının 10'a yükseldiği aktarıldı. Yetkililer, sivillerin bulunduğu alanların hedef alınmasına tepki gösterdi.

Suudi ArabistanSaldırıDünyaYemenTaizSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    cahil herifler israile karşı savaşacaklarına birbrini yiyor. husi dediikleri iranın maşası zaten 1 0
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