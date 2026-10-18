Adana’da bir evin kapısına el yapımı patlayıcı atıldı! Evde çocuklar da vardı - Son Dakika
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Adana’da bir evin kapısına el yapımı patlayıcı atıldı! Evde çocuklar da vardı

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Adana’da müstakil bir ev, motosikletli iki şüpheli tarafından el yapımı patlayıcıyla hedef alındı. Evde 2'si çocuk 5 kişinin bulunduğu sırada meydana gelen patlamada yaralanan olmazken, polis kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde motosikletle gelen iki kişi, bir müstakil evin kapısına el yapımı patlayıcı attı. Patlamanın ardından evde geniş çaplı hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Adana’da bir evin kapısına el yapımı patlayıcı atıldı! Evde çocuklar da vardı

MOTOSİKLETLE GELİP PATLAYICI ATTILAR

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi Ayçiçeği Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle sokağa gelen kimliği belirsiz iki kişi, Ali Taş’a ait tek katlı müstakil evin kapısına el yapımı patlayıcı attı.

Adana’da bir evin kapısına el yapımı patlayıcı atıldı! Evde çocuklar da vardı

Patlamanın etkisiyle evin girişinde ve yapıda hasar oluştu. Olay sırasında evde 2’si çocuk 5 kişinin bulunduğu öğrenilirken, patlamada yaralanan olmadı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis, motosikletle olay yerine geldikleri belirtilen iki şüphelinin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana’da bir evin kapısına el yapımı patlayıcı atıldı! Evde çocuklar da vardı
Adana’da bir evin kapısına el yapımı patlayıcı atıldı! Evde çocuklar da vardı
Adana’da bir evin kapısına el yapımı patlayıcı atıldı! Evde çocuklar da vardı
Adana’da bir evin kapısına el yapımı patlayıcı atıldı! Evde çocuklar da vardı
Kaynak: AA
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