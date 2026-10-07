Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçakladı - Son Dakika
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Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçakladı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde sokakta yürüyen kadın, arkasından gelen eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan eşi motosikletli polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı.

Adana'da Fatma H., sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen eşi Osman H. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli eş, motosikletli polis ekibi tarafından yakalandı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. Fatma H. kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan eşi Osman H., henüz bilinmeyen nedenle bıçakla saldırdı. Fatma H., aldığı bıçak darbeleriyle acı içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçakladı

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Bölgeyi adeta abluka altına alan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, şüpheli Osman H.'yi kısa sürede suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Osman H., Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
3. SayfaSaldırıGüncelSeyhanPolisAdanaSon Dakika

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