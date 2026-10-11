İstanbul Sultangazi'de motosikletli saldırganlar yürüyen genci bacağından vurdu - Son Dakika
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İstanbul Sultangazi'de motosikletli saldırganlar yürüyen genci bacağından vurdu

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İstanbul Sultangazi\'de motosikletli saldırganlar yürüyen genci bacağından vurdu
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İstanbul Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde sokakta yürüyen genç, plakasız motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısında bacağından yaralandı. Bilinci açık olan genç hastaneye kaldırılırken polis, olay yerinde bulunan 3 boş kovandan yola çıkarak saldırganları arıyor.

SULTANGAZİ'de sokakta yürüyen genç, motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. SaldırIda yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 9 Ekim Cuma günu saat 22.00 sıralarında Esentepe Mahallesi meydana geldi. Sokakta yürüyen genç, plakasız motosikletle gelen 2 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1 kişi bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalarda, çevrede 3 boş kovan tespit edildi. Polis ekipleri, saldırının ardından olay yerinden hızla uzaklaşan kimliklerini belirlemek ve şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul Sultangazi'de motosikletli saldırganlar yürüyen genci bacağından vurdu - Son Dakika
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