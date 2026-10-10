İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi

İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Ereğli ilçesinde ahırda ineğin saldırısına uğrayan Nurettin Baştürk hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Baştürk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde ineğin saldırısına uğrayan Nurettin Baştürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
AHIRDA İNEĞİN SALDIRISINA UĞRADI
Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Cahı Mahallesi'nde yaşanan olayda, mahalle sakinlerinden Nurettin Baştürk, ahırda bulunduğu sırada ineğin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu yaralanan Baştürk için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı halde bulunan Baştürk'e ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurettin Baştürk, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Baştürk'ü kurtarmak için müdahalede bulunuldu. Ancak Nurettin Baştürk, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
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