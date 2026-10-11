Panama'da 7,7'lik deprem sonrası Ulusal Acil Durum ilan edildi, 426 konut hasar gördü - Son Dakika
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Panama'da 7,7'lik deprem sonrası Ulusal Acil Durum ilan edildi, 426 konut hasar gördü

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Panama\'da 7,7\'lik deprem sonrası Ulusal Acil Durum ilan edildi, 426 konut hasar gördü
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Panama'da ülkenin güneyinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından hükümet, Ulusal Acil Durum ilan etti. Depremde en az 27 kişi yaralandı, 426 konut ile 419 eğitim kurumu hasar gördü ve zararlar için 100 milyon dolara kadar kaynak ayrılacağı açıklandı.

Panama'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından hükümet, ülke genelinde Ulusal Acil Durum ilan etti. Depremde en az 27 kişi yaralanırken yüzlerce konut, okul ve tarihi yapı hasar gördü. Yetkililer, depremin yol açtığı zararların karşılanması için 100 milyon dolara kadar kaynak ayrılacağını açıkladı.

426 KONUT VE 419 EĞİTİM KURUMU HASAR GÖRDÜ

Panama hükümetinin yaptığı ilk incelemelerde, 426 konut ile 419 okul ve eğitim merkezinde hasar tespit edildi. Toplam 2 bin 130 kişinin yaşadığı konutlarda hafif çatlaklardan yıkıma kadar farklı düzeylerde zarar meydana geldiği bildirildi.

Evleri kullanılamaz hale gelen ailelere acil yardım ulaştırılırken hasarlı konutların onarılması ve yeni evlerin inşa edilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Eğitim Bakanı Ventura Vega'nın, 12 Ekim'de başlayacak haftada hangi bölgelerde yüz yüze eğitime devam edileceğini ve hangi bölgelerde eğitime ara verileceğini açıklaması bekleniyor.

HÜKÜMETTEN 100 MİLYON DOLARLIK KAYNAK KARARI

Bakanlar Kurulu Sekreteri Juan Carlos Orillac, olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, depremin bilançosuna ilişkin bilgi verdi.

En az 27 kişinin yaralandığını açıklayan Orillac, hasarların giderilmesi için 100 milyon dolara kadar kaynak ayrılacağını duyurdu.

Ekonomi ve Finans Bakanı Felipe Chapman da ülkenin depremden kaynaklanan zararları karşılamak ve acil ihtiyaçları gidermek için yeterli finansal kaynağa sahip olduğunu belirtti.

TARİHİ KİLİSENİN ÇAN KULESİ YOLA ÇÖKTÜ

Deprem, Panama'nın tarihi yapılarına da zarar verdi. Los Santos eyaletindeki San Atanasio Kilisesi'nin çan kulesinin üst katı yola çökerken duvarlarında derin çatlaklar oluştu. Güvenlik gerekçesiyle kiliseye girişler kapatıldı.

Beş eyalette en az 13 kilisenin hasar gördüğü açıklandı.

Penonome kentindeki San Juan Bautista Katedrali'nde ise rahipler ve bölge piskoposu Edgardo Cedeño toplantı halindeyken iki kuleden biri çöktü.

Tarihçi Manuel Moreno Arosemena, San Atanasio Kilisesi'nin bölge halkı için manevi ve duygusal değeri yüksek bir sembol olduğunu belirterek yaşanan hasardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

100'DEN FAZLA ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Depremin ardından 100'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Yeni bir deprem yaşanmasından endişe eden halkın bir kısmı geceyi parklarda ve sokaklarda geçirdi.

Yetkililer, özellikle Herrera, Los Santos ve Veraguas eyaletlerinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

DEPREMİN ARDINDAN TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 9 Ekim'de yerel saatle 12.56'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 7.7 olarak açıkladı. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, başkent Panama City'de de hissedildi.

Depremin ardından Pasifik kıyısındaki bazı bölgeler için tsunami uyarısı yapıldı. Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ise halka sakin kalmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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