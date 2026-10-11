Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti - Son Dakika
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Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti

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Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti
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Megan Fox, özel fotoğraf ve videolarını abonelikle sunacağı Subs platformuna katıldı. Platformun ortakları arasında da yer alan 40 yaşındaki oyuncunun sayfası, yoğun ilgi nedeniyle çöktü. Fox, erişimin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Hollywood yıldızı Megan Fox, özel içeriklerini hayranlarına abonelik üzerinden sunmaya başladı. Dört çocuk annesi 40 yaşındaki oyuncu, OnlyFans benzeri bir sistemle çalışan Subs platformunda kendi sayfasını açtı.

Fox, abonelerine başka yerde bulunmayacak fotoğraf ve videoların yanı sıra telefonuyla çektiği görüntüleri de sunacağını duyurdu. Sayfada oyuncuya doğrudan mesaj gönderme imkanı da bulunuyor.

Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti

İÇERİK ÜRETECEĞİ PLATFORMA ORTAK OLDU

Megan Fox, yeni girişimde içerik üretmenin yanında ortak olarak da yer aldı. OnlyFans’ın kurucu ortaklarından Tim Stokely ile iş birliği yapan oyuncu, Subs’ın ortakları arasına katıldı.

Fox, sayfasının açılışı için fotoğrafçı Cibelle Levi’nin objektifinin karşısına geçti. Oyuncunun tanıtım çekimlerinden fotoğrafları abonelik sayfasında yer aldı.

Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti

YOĞUN İLGİ NEDENİYLE ERİŞİM SORUNU YAŞANDI

Sayfanın açılmasının ardından ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle erişimde aksaklıklar yaşandı. Megan Fox da Instagram hesabından yaptığı açıklamada, takipçilerinin yoğun ilgisinin siteyi tekrar tekrar çökerttiğini belirtti.

Oyuncu, sayfanın yeniden erişime açılması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Megan FoxMagazinFoxSon Dakika

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