Polis, Adıyaman'da 12 gün önce kaybolan 16 yaşındaki çocuğu Şanlıurfa'da buldu - Son Dakika
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Polis, Adıyaman'da 12 gün önce kaybolan 16 yaşındaki çocuğu Şanlıurfa'da buldu

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Polis, Adıyaman\'da 12 gün önce kaybolan 16 yaşındaki çocuğu Şanlıurfa\'da buldu
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Adıyaman'da çarşıya gitmek için evden ayrılan 16 yaşındaki çocuk, 12 gün sonra polis ekiplerince Şanlıurfa'da bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu, 12 gün boyunca Şanlıurfa'da parklarda uyuduğu ve ailesiyle görüşmek istemediği, çocuk koruma kuruluşuna teslim edileceği öğrenildi.

Adıyaman'da, 12 gün önce çarşıya gitmek için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Elvan Yücetaş, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Şanlıurfa'da bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Elvan Yücetaş, 28 Eylül sabahı çarşıya gitmek üzere evden ayrılmıştı. Kızlarından bir daha haber alamayan Yıldız ve Abdurrahman Yücetaş çifti, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp ihbarında bulunmuştu. İhbar üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Elvan'ın bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 16 yaşındaki Elvan Yücetaş'ın Şanlıurfa il merkezinde olduğu tespit edildi. Elvan, kaybolmasından 12 gün sonra polis ekiplerince bulundu.

Ailesiyle görüşmek istemediği öğrenildi

Bulunmasının ardından ailesiyle görüşmek istemediğini belirten Elvan Yücetaş'ın, gerekli araştırma ve işlemlerin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa'da bulunan çocuk koruma kuruluşuna teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan Elvan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve 12 gün boyunca Şanlıurfa'da parklarda uyuduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Şanlıurfa3. SayfaAdıyamanGüncelÇocukPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Polis, Adıyaman'da 12 gün önce kaybolan 16 yaşındaki çocuğu Şanlıurfa'da buldu - Son Dakika
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