Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na fırça: En kötüsüydü! Operasyon yapılmış - Son Dakika
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Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na fırça: En kötüsüydü! Operasyon yapılmış

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Nihat Kahveci\'den Kerem Aktürkoğlu\'na fırça: En kötüsüydü! Operasyon yapılmış
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Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirirken, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Kahveci, maçı izlemeyen taraftarlara seslenerek, ''Oynanan oyunu izleyenlerin çoğu memnun değil. Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin en kötüsüydü. Nasıl 3-0'a kadar oyunda kaldı? Kerem Aktürkoğlu'na operasyon yapılmış. Ayağına, bileğine, top kontrolüne... Bu Vinicus olayı Kerem için konuşulmalı'' dedi.

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Kontraspor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulundu. Kahveci, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. 

"FENERBAHÇELİ TARAFTARLARA SESLENİYORUM"

Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, ''İlk yarıda bir pozisyon var. Asensio'nun golü. Başka hiçbir şey yok. Bu maçı izlemeyen Fenerbahçeli taraftarlara seslenmek istiyorum: 3-0 kazandınız. Oynanılan oyundan maçı izleyen kişilere sorun 10 Fenerbahçeliden 9'u 'Biz ne oynadık' der. Oğuz oyuna girdi. 7 dakikada 7 bin dakikalık Kerem Aktürkoğlu katkısı sağladı. İrfan Can Kahveci uzak köşeye tertemiz bir gol attı.'' dedi. 

"VINICIUS JUNIOR OLAYI GİBİ"

Kerem Aktürkoğlu'nu hedef alan Kahveci, ''Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin en kötüsüydü. Nasıl 3-0'a kadar oyunda kaldı? Kerem Aktürkoğlu'na operasyon yapılmış. Ayağına, bileğine, top kontrolüne... Bu Vinicus olayı Kerem için konuşulmalı.'' sözlerini sarf etti. 

"3-0'A RAĞMEN 1 GRAM BEĞENMEDİM"

Sözlerine devam eden Kahveci, "Kulübüden Lukaku, Oğuz ve İrfan Can girdi ve maçı çözdüler. Fenerbahçe'nin son iki golünde Rizespor savunma hattını hataları vardı. Asensio gol attı. Çok mu beğendim? Yok. İlk yarı Guendouzi yok. Kante 8 top kaybı. Kerem yok. Fenerbahçe'nin sağ bekini orta sahayı geçerken görmedim. Barcelona görmüş bir oyuncu ama yok. Bu kadar "yok"lara rağmen Fenerbahçeli taraftarlara sesleniyorum 3-0 kazandınız. Fenerbahçe'nin oyununu 3-0 yenmesine rağmen 1 gram beğenmedim. Rizespor da üçüncü bölgeye gelip son vuruş eksikliği yaşadı.'' açıklamasını yaptı. 

"NE SIKINTISI VAR BİLMİYORUM"

Nihat Kahveci son olarak Guendouzi'deki düşüşü de yorumlayarak "Matteo Guendouzi maçın ilk yarısında yoktu. Ne sıkıntısı var bilmiyorum. Büyük düşüş var. Lyon maçından sonra ne olduysa düşüş yaşıyor." ifadelerini kullandı.

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Kerem AktürkoğluNihat KahveciFenerbahçeOperasyonRizesporFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Suleyman Meric Suleyman Meric:
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