Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu - Son Dakika
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Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından hedef alınmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon ihtimalini değerlendirdiklerini belirten Trump, Suudi Arabistan'ın Husilere karşı düzenleyeceği saldırılara ABD'nin katılıp katılmayacağı sorusuna ise "Katılabiliriz." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran ve Husilere yönelik yeni bir askeri müdahale ihtimaline ilişkin açıklama geldi. Riyad'daki havalimanı saldırısının ardından ABD'nin atabileceği adımlar merak konusu oldu.

RİYAD HAVALİMANI HUSİLER TARAFINDAN HEDEF ALINDI

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı, Husilerin saldırısıyla yeniden hedef alındı. Aktarılan bilgilere göre saldırı, havalimanının 3 numaralı terminalini vurdu. Patlamanın ardından terminalde bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Saldırının ardından güvenlik önlemleri kapsamında havalimanı tahliye edilirken uçuşlar geçici olarak durduruldu. Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ve Washington yönetiminin olası askeri karşılığı hakkında konuştu.

Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu

TRUMP'TAN İRAN'A SALDIRI UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların devam etmesi halinde İran'a karşı yeni bir askeri operasyon seçeneğini değerlendireceklerini açıkladı. Trump, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Suudi Arabistan'a saldırılar devam ederse ara seçimlerden önce İran'a yönelik saldırı düzenlemeyi değerlendireceğiz."

MUHABİR SORDU, TRUMP TEK KELİMEYLE YANITLADI

Trump'a yöneltilen bir diğer soru ise ABD'nin Suudi Arabistan ile birlikte Husilere yönelik askeri operasyon düzenleyip düzenlemeyeceği oldu. Bir muhabir, ABD Başkanı'na şu soruyu yöneltti: "Suudi Arabistan'ın Husilere saldırısına katılacak mısınız?" Trump ise bu soruya kısa bir yanıt verdi: "Katılabiliriz."

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