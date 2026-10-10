250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza - Son Dakika
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250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren Kanatçı Emek restoranı, 250 TL'lik cacık fiyatıyla dikkat çekti. CİMER'e yapılan şikayetin ardından harekete geçen Ticaret Bakanlığı ekipleri, işletmenin girişindeki fiyat listesiyle QR kodlu menüsünü karşılaştırdı. 34 ürünün fiyatının birbirinden farklı olduğunu belirleyen ekipler, restorana 135 bin 82 TL idari para cezası uyguladı.

250 liralık cacık fiyatıyla dikkat çeken Ankara'daki bir restoran, CİMER şikayetinin ardından denetlendi. İncelemede menüler arasındaki fiyat farklılıkları ortaya çıktı.

CİMER'E ŞİKAYET EDİLDİ, ERTESİ GÜN DENETİM YAPILDI

Ankara'nın Çankaya ilçesinde hizmet veren bir restoran, fiyatlarına ilişkin yapılan bir şikayet üzerine Ticaret Bakanlığının denetimine girdi. Bir vatandaşın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı başvurunun ardından Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şikayetin ertesi günü restorana giden ekipler, işletmenin müşterilere sunduğu fiyat listelerini incelemeye aldı. Denetimde restoranın girişinde bulunan fiyat listesiyle masalardaki QR kod aracılığıyla erişilen dijital menü karşılaştırıldı.

TAM 34 ÜRÜNÜN FİYATI BİRBİRİNİ TUTMADI

Ticaret Bakanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemede, restoranın farklı noktalarda müşterilere sunduğu fiyat listelerinde tutarsızlıklar belirlendi. İşletmenin girişindeki liste ile QR kodlu menüde tam 34 ürünün satış fiyatının farklı olduğu tespit edildi. Bu durum üzerine denetim ekipleri, fiyat etiketi mevzuatı kapsamında işlem gerçekleştirdi. Denetimde belirlenen aykırılık, restoranın yalnızca tek bir ürününün fiyatıyla sınırlı kalmadı. Farklı fiyatlarla gösterilen 34 ürün, uygulanan idari yaptırımın gerekçesini oluşturdu.

CACIK FİYATINI GÖRENLER ŞAŞIRDI: 250 TL

Denetimin dikkat çeken ayrıntılarından biri de restoranın cacık fiyatı oldu. Ekipler, işletmenin QR kodlu menüsünü incelerken bir porsiyon cacığın fiyatının 250 TL olarak belirtildiğini gördü. Ancak restorana uygulanan cezanın doğrudan cacığın 250 TL olmasından kaynaklanmadığı belirtildi. 135 bin 82 TL'lik ceza, girişteki fiyat listesi ile QR kodlu menüdeki 34 ürünün fiyatının farklı olması nedeniyle kesildi.

RESTORANA 135 BİN 82 TL CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri  Bekir Kaplan, işletmeye 135.082 TL idari para cezası kesildiğini duyurdu. Böylece CİMER üzerinden yapılan başvuru, ertesi gün gerçekleştirilen denetimin ardından idari yaptırımla sonuçlandı.

250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Cumhurbaşkanlığı İletişim MerkeziTicaret BakanlığıBekir KaplanÇankayaAnkaraSon Dakika

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SON DAKİKA: 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza - Son Dakika
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