Mersin Tarsus'ta mezarlıkta ölü bulunan imamın düşerek öldüğü değerlendirildi - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta mezarlıkta ölü bulunan imamın düşerek öldüğü değerlendirildi

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Mersin Tarsus\'ta mezarlıkta ölü bulunan imamın düşerek öldüğü değerlendirildi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 51 yaşındaki imam, ikindi namazı öncesinde gittiği mezarlıkta ölü bulundu. Kuru ağacı keserken düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilen imamın cansız bedeni otopsi için hastane morguna gönderildi, soruşturma sürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde haber alınamayan imam, mezarlıkta ölü bulundu. İmamın ikindi namazı öncesinde gittiği mezarlıkta kuru ağacı keserken düşmesi sonucu öldüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı Alibeyli Mahallesi Yanıkdam mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, mahalle camisinde imam hatip olan Halil Kısa (51), ikindi namazı öncesinde evinden çıkarak mezarlığa gitti. İkindi saatlerinde imamın camiye namaz kıldırmaya gelmediğini gören cemaat evine gitti. Vatandaşlar, evdeki eşinden imamın mezarlığa gittiğini öğrendi. Bunun üzerine mezarlığa giden vatandaşlar, Kısa'yı kesilirken kırılan ağacın yanında hareketsiz yatarken buldu. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kısa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında imamın cansız bedeni otopsi için hastane morguna gönderildi.

İmamın kuru ağacı keserken kırılması sonucu düşerek hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaHastaneOtopsiTarsusGüncelMersinOlaySon Dakika

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