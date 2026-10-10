Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı - Son Dakika
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Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı

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Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı
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Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United, 10 kişi kalan rakibi Tottenham ile 90+2'de yediği golle 1-1 berabere kaldı. Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'in skora çok sinirlendiği ve maçın bitiş düdüğünden yalnızca 5 dakika sonra tek başına stadı terk ettiği belirtildi.

Premier Lig’in 6. haftasında sahasında Tottenham’ı ağırlayan Manchester United, büyük bir dramaya sahne olan maçta uzatma dakikalarında yediği golle 1-1’lik beraberliğe razı oldu. Rakibin 10 kişi kaldığı mücadelede galibiyeti koruyamayan Kırmızı Şeytanlar'da sular durulmuyor.

90+2'DE GELEN YIKIM

Karşılaşmanın büyük bölümünde üstün bir oyun sergileyen ve rakibinin 10 kişi kalmasıyla galibiyete oldukça yaklaşan Manchester United, 90+2. dakikada kalesinde gördüğü şok golle 2 puanı sahada bıraktı. Son düdükle birlikte Old Trafford'da büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.

STADYUMU ANINDA TERK ETTİ

Maçın ardından en sert tepki takım kaptanı Bruno Fernandes’ten geldi. Uzatmalarda gelen golle birlikte adeta çılgına dönen Portekizli yıldızın, maçın bitiş düdüğünden yalnızca 5 dakika sonra stadyumu tek başına terk ettiği belirtildi. Fernandes’in stattan ayrıldığı esnadaki üzüntüsü kameralara anbean yansıdı. 

10 kişi kalan Tottenham, Manchester United'ı 90+2'de üzdü10 kişi kalan Tottenham, Manchester United'ı 90+2'de üzdü
Manchester UnitedBruno FernandesManchesterTottenhamFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı - Son Dakika
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