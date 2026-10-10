Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı

Premier Lig’in 6. haftasında sahasında Tottenham’ı ağırlayan Manchester United, büyük bir dramaya sahne olan maçta uzatma dakikalarında yediği golle 1-1’lik beraberliğe razı oldu. Rakibin 10 kişi kaldığı mücadelede galibiyeti koruyamayan Kırmızı Şeytanlar'da sular durulmuyor.

90+2'DE GELEN YIKIM

Karşılaşmanın büyük bölümünde üstün bir oyun sergileyen ve rakibinin 10 kişi kalmasıyla galibiyete oldukça yaklaşan Manchester United, 90+2. dakikada kalesinde gördüğü şok golle 2 puanı sahada bıraktı. Son düdükle birlikte Old Trafford'da büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.

STADYUMU ANINDA TERK ETTİ

Maçın ardından en sert tepki takım kaptanı Bruno Fernandes’ten geldi. Uzatmalarda gelen golle birlikte adeta çılgına dönen Portekizli yıldızın, maçın bitiş düdüğünden yalnızca 5 dakika sonra stadyumu tek başına terk ettiği belirtildi. Fernandes’in stattan ayrıldığı esnadaki üzüntüsü kameralara anbean yansıdı.