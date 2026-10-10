Alanya\'da oto yıkamada çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Alanya'da oto yıkamada çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesinde Fığla Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanında saat 19.00 sıralarında çıkan tartışmada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir oto yıkama dükkanında yaşanan tartışmada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Alanya'nın Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dükkanda bulunanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir iş yerinden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada silahla vurulmaları sonucu yaralanan Ahmet Çatar, A.T. ve H.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Çatar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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