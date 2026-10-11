Fırında mide bulandıran görüntüler! Vatandaşın sağlığıyla oynamanın bedeli ağır oldu

Samandağ’da bir fırın, hijyen kurallarına uyulmadığının tespit edilmesi üzerine faaliyetten menedildi.

DENETİMDE HİJYEN EKSİKLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir fırında denetim yaptı. Denetimlerde işletmede hijyen kurallarına uyulmadığı belirlendi.

FAALİYETTEN MEN EDİLDİ

İdari encümen kararı doğrultusunda işletmeye para cezası uygulandı. Fırın ise mühürlenerek faaliyetten menedildi.

“DENETİMLER SÜRECEK”

Zabıta Müdürü Önder Şimşek, ilçedeki fırınlar ile gıda üretim ve satış yerlerinin yılda en az 3 kez denetlendiğini belirtti. Şimşek, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin sürdüğünü ifade etti.