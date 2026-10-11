Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı

Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Sultanbeyli'de, trafik cezası nedeniyle intihar girişiminde bulunan sürücü, aracının geri verilmeyeceğini söyleyerek bulunduğu yerden inmeyi reddetti. Sürücüyü ikna etmeye çalışan kişinin küfürlü ifadeler kullanması ve "Eğer ikna olmazsan gelir bir daha atlarsın" sözleri dikkat çekti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, iddiaya göre kendisine trafik cezası yazılan bir sürücü intihar girişiminde bulundu. Aracının geri verilmeyeceğini düşünen sürücü, bulunduğu yerden inmeyi reddederken kendisini ikna etmeye çalışan bir kişiyle arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
"ARABAYI VERMEYECEKLER, KANDIRIYORLAR"
Sürücünün bulunduğu yerden inmesini isteyen kişi, aracının yerinde durduğunu söyleyerek kendisini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak sürücü, "Arabayı vermeyecekler, kandırıyorlar" diyerek ikna olmadı.
İKNA ETMEYE ÇALIŞIRKEN KÜFÜRLER SAVURDU
Sürücüyü ikna etmeye çalışan kişi, konuşma sırasında sinirlenerek küfürlü ifadeler kullandı. "Araban orada duruyor, gelsene" diyerek sürücünün aşağı inmesini isteyen kişinin, "Eğer ikna olmazsan gelir bir daha atlarsın" sözleri de kameraya yansıdı.
Yaşanan gergin anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın nasıl sonuçlandığına ilişkin henüz bilgi edinilemedi.
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