Kahramanmaraş'ta iki kardeşin silahlı saldırısında 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'ta iki kardeşin silahlı saldırısında 2 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş\'ta iki kardeşin silahlı saldırısında 2 yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Teker Mahallesi'nde iki kardeşin sokakta karşılaştıkları iki kişiye tabancayla ateş açtığı iddia edildi. Saldırıda Tunahan Ü. bacağından, Mücahit N. ise ayağından yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayın ardından kaçan Orhan N. ve İzzet N. isimli kardeşlerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan iki kardeşin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

SOKAKTA KARŞILAŞTIKLARI İKİ KİŞİYE ATEŞ AÇTILAR

Kahramanmaraş'ın Teker Mahallesi'nde gece saatlerinde silah sesleri yükseldi. Saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda iki kişi tabancayla vurularak yaralandı. İddiaya göre Orhan N. ile kardeşi İzzet N., sokakta karşılaştıkları Tunahan Ü. ve Mücahit N.'ye tabancayla ateş açtı. Saldırının ardından iki kişi yaralanırken silah kullandıkları öne sürülen kardeşler olay yerinden uzaklaştı. 

BİRİ BACAĞINDAN, DİĞERİ AYAĞINDAN VURULDU

Silahlı saldırıda hedef alınan iki kişinin vücutlarının farklı bölgelerinden yaralandığı belirtildi. Tunahan Ü. bacağından, Mücahit N. ise ayağından vuruldu. Saldırının ardından yaralıların yardımına sağlık ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıların durumunu değerlendirerek hastaneye sevk edilmelerini sağladı. 

Kahramanmaraş'ta iki kardeşin silahlı saldırısında 2 yaralı

İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahlı saldırıda yaralanan Tunahan Ü. ve Mücahit N.'yi ambulansla hastaneye götürdü. İki yaralı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı. Saldırının ardından polis ekipleri de olayın yaşandığı bölgede çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta iki kardeşin silahlı saldırısında 2 yaralı

SALDIRGAN OLDUKLARI İDDİA EDİLEN KARDEŞLER KAÇTI

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürülen Orhan N. ve İzzet N., olayın ardından kaçtı.  Polis ekipleri, iki şüpheli kardeşin yakalanması için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta iki kardeşin silahlı saldırısında 2 yaralı
Kaynak: DHA
Kahramanmaraş3. SayfaGüvenlikSaldırıGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kenan Kupeli Kenan Kupeli:
    Saldırganlar iş yerine girip kapıyı kapattıp ışıkları söndürüp çıktılar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi 'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarına sert tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına sert tepki
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
Muhteşem Yüzyıl’ın küçük Şehzade Mustafa’sı büyüdü Son hali şaşırttı Muhteşem Yüzyıl'ın küçük Şehzade Mustafa'sı büyüdü! Son hali şaşırttı
Çağatay Ulusoy’un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı Çağatay Ulusoy'un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı
Pau Cubarsi: Osimhen dünyanın en iyi forvetlerinden biri Pau Cubarsi: Osimhen dünyanın en iyi forvetlerinden biri
Polisle çatışan firari şüpheli kendi silahıyla yaşamına son verdi Polisle çatışan firari şüpheli kendi silahıyla yaşamına son verdi
Şebnem Bozoklu 1 yılda 20 kilo verdi Son hali dikkat çekti Şebnem Bozoklu 1 yılda 20 kilo verdi! Son hali dikkat çekti
Torreira, Barcelona maçı öncesi 56,5 milyon TL’lik Lamborghini ile görüntülendi Torreira, Barcelona maçı öncesi 56,5 milyon TL’lik Lamborghini ile görüntülendi
AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı anlattı: Cemil Tugay’a “Hayatım boyunca unutmayacağım” dedirten olay AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı anlattı: Cemil Tugay'a “Hayatım boyunca unutmayacağım” dedirten olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
1800 metrede üretiyor Siparişlere yetişemiyor 1800 metrede üretiyor! Siparişlere yetişemiyor
Göztepe’den Eyüpspor’a gol yağmuru Henrique şov yaptı Göztepe'den Eyüpspor'a gol yağmuru! Henrique şov yaptı
22:41
Neçirvan Barzani: Türkiye’den Erdoğan Nobel’i hak ediyor
Neçirvan Barzani: Türkiye'den Erdoğan Nobel'i hak ediyor
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
17:19
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:56
Bir bardak su başına iş açtı Tutuklanması isteniyor
Bir bardak su başına iş açtı! Tutuklanması isteniyor
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:37
Resmen açıklandı Acun Ilıcalı’nın yeni transferi Türkiye’den
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den
15:25
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
15:12
Çimenlik alanda şüpheli ölüm Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
14:42
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan’da Aliyev’i zora sokacak görüntü
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 01:18:35. #.0.3#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta iki kardeşin silahlı saldırısında 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei