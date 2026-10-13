Kahramanmaraş\'ta iki kardeşin silahlı saldırısında 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan iki kardeşin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

SOKAKTA KARŞILAŞTIKLARI İKİ KİŞİYE ATEŞ AÇTILAR

Kahramanmaraş'ın Teker Mahallesi'nde gece saatlerinde silah sesleri yükseldi. Saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda iki kişi tabancayla vurularak yaralandı. İddiaya göre Orhan N. ile kardeşi İzzet N., sokakta karşılaştıkları Tunahan Ü. ve Mücahit N.'ye tabancayla ateş açtı. Saldırının ardından iki kişi yaralanırken silah kullandıkları öne sürülen kardeşler olay yerinden uzaklaştı.

BİRİ BACAĞINDAN, DİĞERİ AYAĞINDAN VURULDU

Silahlı saldırıda hedef alınan iki kişinin vücutlarının farklı bölgelerinden yaralandığı belirtildi. Tunahan Ü. bacağından, Mücahit N. ise ayağından vuruldu. Saldırının ardından yaralıların yardımına sağlık ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıların durumunu değerlendirerek hastaneye sevk edilmelerini sağladı.

İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahlı saldırıda yaralanan Tunahan Ü. ve Mücahit N.'yi ambulansla hastaneye götürdü. İki yaralı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı. Saldırının ardından polis ekipleri de olayın yaşandığı bölgede çalışma başlattı.

SALDIRGAN OLDUKLARI İDDİA EDİLEN KARDEŞLER KAÇTI

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürülen Orhan N. ve İzzet N., olayın ardından kaçtı. Polis ekipleri, iki şüpheli kardeşin yakalanması için çalışma başlattı.