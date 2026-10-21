Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı! Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti - Son Dakika
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Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı! Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti

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Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı! Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya'nın düzenlediği belirtilen dron saldırısında bir araç alevlere teslim oldu. Araçta mahsur kalan bir adamın diri diri yanmasına tanıklık eden Ukraynalı kadın gözyaşlarına boğuldu. Kadının yaşadığı çaresizliğin kameralara yansıdığı görüntüler, savaşın korkunç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Araçtaki kişinin akıbetine ilişkin henüz doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği belirtilen dron saldırısına ilişkin paylaşılan görüntüler, savaşın siviller üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Saldırıda isabet aldığı belirtilen bir araç alevlere teslim olurken, içerideki bir adamın yanmasına tanıklık eden Ukraynalı kadın gözyaşlarına boğuldu.

ALEVLER İÇİNDEKİ ARACI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Kiev'de kaydedildiği belirtilen olayda, Rus dronunun hedef aldığı aktarılan araçta yangın çıktı. Araçtaki adamın alevlerin arasında kaldığı belirtilirken, yaşananlara tanıklık eden bir kadın büyük üzüntü yaşadı.

GÖRÜNTÜLER SAVAŞIN ACI YÜZÜNÜ ORTAYA KOYDU

Kadının çaresizlik içinde ağladığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Olay, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın siviller için oluşturduğu tehlikeyi yeniden gündeme getirdi.

UkraynaSaldırıRusyaKievSon Dakika

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SON DAKİKA: Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı! Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti - Son Dakika
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